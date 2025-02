Entre enjeux de souveraineté, sécurité et transformation des pratiques, la transition vers le cloud demeure un défi majeur pour les entreprises et les DSI. Pour évoquer comment ce sujet a évolué en 2025, Guy Hervier a invité un grand témoin expérimenté sur son plateau : Jean-Christophe Lalanne, ancien DSI d’Air France-KLM et désormais conseil.

Dans un monde où la transformation digitale s’accélère encore un peu plus avec l’arrivée de l’IA, le cloud est devenu un élément incontournable de la stratégie des DSI. Toutefois, la migration vers le cloud soulève toujours des questions cruciales auxquelles Jean-Christophe Lalanne, ancien DSI d’Air France KLM, aujourd’hui conseiller de nombreuses entreprises, a été confronté lorsqu’il était DSI et auxquelles il apporte aujourd’hui avec clarté son expertise et ses réponses.

Grand Témoin exceptionnel de Guy Hervier en ce mois de Février 2025, Jean-Christophe Lalanne aborde avec lui sans détour les défis de la migration cloud, de la transformation des pratiques et des méthodes de travail sans oublier la gestion des inquiétudes concernant la sécurité, la conformité et la souveraineté des données. Il analyse avec précision les coûts de la migration, offrant un éclairage précieux sur les aspects économiques et les gains potentiels à long terme.

L’ancien DSI d’Air France KLM ne se contente pas d’exposer les défis, il propose également des solutions concrètes. Il insiste sur l’importance du choix d’un fournisseur de cloud adapté aux besoins de l’entreprise et souligne le rôle crucial des intégrateurs dans la réussite de la migration.

Enfin, notre Grand Témoin de la semaine partage sa vision optimiste de l’avenir du cloud, convaincu que le meilleur reste à venir. Ancien cloud-sceptique, il appelle aujourd’hui les DSI à saisir les opportunités offertes par le cloud pour innover et transformer leurs organisations. Car le Cloud s’impose désormais comme une plateforme d’innovation continue. Il rappelle que « toutes les innovations technologiques vont d’abord débarquer dans le cloud. »

