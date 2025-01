Dans un contexte économique et géopolitique incertain, les entreprises redéfinissent leurs priorités 2025 pour maîtriser les coûts, garantir leur souveraineté numérique et réduire leur dépendance à un fournisseur unique.

À l’approche de 2025, les entreprises continueront de naviguer dans un environnement de plus en plus complexe. Face aux défis géopolitiques, budgétaires et réglementaires, leurs priorités devront évoluer. Voici trois tendances incontournables dans le marché du stockage cloud à suivre pour anticiper les besoins et rester compétitif dans un monde en constante évolution.

1 – Focus sur la stabilité des coûts pour naviguer dans des temps économiques incertains

À l’aube de 2025, les entreprises européennes, en particulier en France, se tournent vers l’avenir avec prudence après une année 2024 marquée par des défis majeurs : instabilité politique, flambée des coûts énergétiques, croissance anémique, inflation persistante et réformes fiscales complexes ont dessiné un paysage incertain. Dans ce contexte préoccupant, la maîtrise des coûts s’impose comme une priorité stratégique pour les entreprises.

Pour y parvenir, les responsables informatiques devront miser sur des plateformes et outils offrant une visibilité en temps réel sur l’utilisation et les coûts du cloud. Des fonctionnalités comme des alertes automatisées détectant les anomalies dans les dépenses et des tableaux de bord consolidés permettront de garder la maîtrise des budgets tout en anticipant les fluctuations. En optimisant le workload dans le cloud et en veillant à ce que les données soient positionnées au bon endroit, au bon moment et à un coût optimal, les entreprises pourront maximiser leur efficacité tout en minimisant les risques financiers.

Une planification stratégique efficace passera également par l’intégration de solutions informatiques flexibles et évolutives, capables de s’ajuster aux nouveaux besoins sans entraîner de surcoûts. La transparence contractuelle jouera un rôle clé : des accords clairs, sans frais cachés ni contraintes rigides, seront essentiels pour éviter les pièges budgétaires. En trouvant l’équilibre entre rentabilité, évolutivité et fiabilité, les entreprises pourront non seulement stabiliser leurs coûts, mais aussi favoriser l’innovation et renforcer leur agilité.

2 – La souveraineté numérique, une priorité stratégique dans un monde marqué par des bouleversements géopolitiques constants

Autrefois considérée comme un sujet de niche, la souveraineté numérique est désormais une priorité, portée par une quête croissante d’autodétermination en matière de données, d’infrastructures et de technologies. Cette dynamique se manifeste à travers des initiatives européennes telles que Gaia-X, mais aussi par les enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence sur les pratiques des grands fournisseurs cloud, notamment concernant les discriminations potentielles à l’encontre des clients ou des plus petits acteurs du secteur. En parallèle, des entreprises majeures comme SAP se sont déjà engagées à bâtir des infrastructures numériques indépendantes et souveraines.

En 2025, il sera essentiel pour les entreprises de se concentrer davantage sur la souveraineté numérique et de la hisser au rang de priorité stratégique, tout en évitant les pièges des certitudes superficielles.

En outre, les inquiétudes entourant les solutions étrangères, souvent amplifiées, peuvent laisser croire que seuls les acteurs locaux sont capables de répondre aux exigences réglementaires. Pourtant, les entreprises devraient adopter une position critique face aux stratégies commerciales des fournisseurs proposant des solutions dites « souveraines ». Une approche holistique est nécessaire, tenant compte des trois dimensions fondamentales de la souveraineté numérique : l’autonomie technologique, l’indépendance opérationnelle et la maîtrise des données. Ces aspects couvrent non seulement le matériel de stockage des données, mais également les réseaux qui en assurent la transmission.

Atteindre un équilibre parfait entre ces trois dimensions reste un défi. Plutôt que de chercher à déployer une solution globale prétendument souveraine, les entreprises doivent d’abord définir avec précision ce que signifie une infrastructure informatique souveraine adaptée à leurs besoins. Cela passe par une compréhension approfondie des cadres réglementaires locaux.

3 – Rompre avec la dépendance à un fournisseur unique pour préserver agilité et contrôle

En 2024, des secteurs tels que les aéroports, les banques et les services d’urgence ont connu des perturbations majeures en raison de pannes cloud, mettant en évidence les risques liés à une dépendance excessive envers un seul fournisseur. Ces pannes, dues à des problèmes de réseau, des cyberattaques ou des mises à jour défectueuses, ont placé les questions de sécurité et de dépendance au centre des débats budgétaires, élargissant les préoccupations au-delà des départements informatiques pour toucher directement les décideurs exécutifs.

Face à une pression budgétaire croissante et à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, en 2025, les responsables informatiques devraient se tourner vers des stratégies hybrides et multi-cloud pour renforcer la résilience et mieux gérer les coûts. Se libérer de la dépendance à un fournisseur unique sera crucial, car nombreux sont ceux qui imposent des obstacles majeurs, tels que des frais élevés de migration des données (par exemple, les frais de sortie et de récupération) ainsi que des défis techniques lors du transfert des données vers des solutions locales ou vers un autre cloud. Ces contraintes obligent souvent les organisations à rester dépendantes d’une seule solution de stockage cloud, limitant ainsi leur flexibilité et leur potentiel d’innovation.

Pour surmonter ces défis, les entreprises chercheront des solutions permettant de réduire la latence internet et les goulots d’étranglement tout en garantissant des performances rapides et prévisibles. Une architecture technologique résiliente offrira aux entreprises la possibilité de stocker et d’accéder à leurs données exactement au moment et à l’endroit où elles en ont besoin, renforçant ainsi leur agilité opérationnelle. En conservant la liberté de changer de fournisseur cloud, les entreprises pourront non seulement optimiser leurs performances, mais aussi s’assurer de toujours utiliser les meilleures solutions disponibles, préservant ainsi leur compétitivité dans un environnement commercial en constante évolution.

_____________________________

Par Eric Peters, Country Manager Southern Europe & Benelux chez Wasabi

