Face à un paysage numérique en mutation, 2025 sera l’année où entreprises et États devront relever des défis sans précédent en cybersécurité. Voici 4 grandes tendances, 4 prévisions, qui redéfiniront les stratégies Cyber des entreprises en 2025…

En 2025, la réussite des entreprises dépendra plus que jamais de leur capacité à anticiper, à innover et à renforcer leur résilience face à un paysage de menaces en constante évolution.

Après avoir longtemps navigué dans un environnement de conformité extrêmement complexe, une nouvelle étape de l’innovation s’annonce, portée par de nouveaux impératifs réglementaires. Les infrastructures obsolètes et les approches rigides en matière de sécurité laisseront place à une modernisation indispensable via l’adoption de stratégies adaptées et agiles. En marge de cette transition, il y a fort à parier que l’intelligence artificielle redéfinira les dynamiques de la cybersécurité et offrira des avantages stratégiques tant aux attaquants qu’aux défenseurs dans cette bataille technologique.

Mais cette période de transformation profonde représente une opportunité unique : une chance pour les entreprises visionnaires d’investir dans la souveraineté numérique, la micro-segmentation et des services de sécurité intégrés, dans le but de consolider leur compétitivité. Celles qui sauront embrasser ces bouleversements au lieu de les subir deviendront les leaders de demain. C’est dans ce contexte que je partage ici nos prévisions en 5 points clés, ainsi qu’une réflexion sur les défis stratégiques et les enjeux critiques auxquels les entreprises devront faire face en 2025 :

La sécurité OT constituera une priorité majeure

Depuis quelques années, la sécurité des technologies opérationnelles (OT) suscite de plus en plus d’inquiétudes en raison de l’intégration croissante entre les infrastructures IT et OT. Avec une connexion quasi permanente des technologies opérationnelles au cloud, les menaces habituellement associées à l’univers IT s’étendent désormais aux environnements OT. Les acteurs de la menace portent en effet une attention particulière sur des cibles plus vulnérables. De nombreux appareils OT, conçus pour des cycles de vie longs, sont rarement mis à jour ou corrigés, ce qui en fait ainsi des cibles de choix. Cette difficulté à appliquer des correctifs, associée à l’augmentation des points d’entrée dans les réseaux d’entreprise, élargit considérablement la surface d’attaque.

La micro-segmentation Zero Trust deviendra inévitable

Avec l’évolution rapide des techniques utilisées par les acteurs des malwares, les entreprises peinent à suivre le rythme imposé par les attaquants. La rapidité avec laquelle ces derniers infiltrent les systèmes, combinée à l’apparition constante de nouvelles vulnérabilités, notamment celles de type Zero Day, rend pratiquement impossible la mise à jour des infrastructures complexes au même rythme. En 2025, pour limiter l’impact d’une intrusion réussie, la micro-segmentation s’imposera comme une solution stratégique. En compartimentant les réseaux et les systèmes, elle réduira considérablement le rayon d’action des attaques et permettra ainsi de contenir les dégâts et d’augmenter la résilience des entreprises face aux menaces.

Les OIV mobiliseront toute l’attention des États-nations

En 2025, la double menace posée par les acteurs étatiques et les groupes de ransomwares se focalisera davantage sur les infrastructures critiques nationales et les installations industrielles. Les technologies émergentes, telles que les applications cloud-natives et les systèmes d’intelligence artificielle, ne seront pas épargnées et se transformeront en des cibles de choix pour ces attaques sophistiquées.

Avec l’essor du télétravail et des modèles hybrides, les entreprises prendront conscience qu’aucune infrastructure n’est autonome : chaque panne de service génère des pertes directes de productivité. Cette réalité marquera un changement de mentalité et incitera les entreprises à adopter des stratégies plus robustes pour limiter les interruptions. La complexité des chaînes d’approvisionnement suscitera des interrogations en matière de sécurité qui conduiront à une plus grande prise de conscience et à un accès fluide et sécurisé pour les partenaires tiers. Anticiper les incidents majeurs et accélérer la reprise deviendront essentiels pour protéger l’économie numérique.

L’IA restera un véritable atout pour les entreprises

La présence de l’IA dans notre vie quotidienne continuera de se généraliser et dépassera le cadre des applications spécialisées. En cybersécurité, elle entraînera une multiplication des attaques avancées, capables de s’adapter rapidement pour contourner les défenses traditionnelles. Cette évolution stimulera le développement de solutions de sécurité « IA contre IA ». Les systèmes défensifs basés sur l’IA seront capables de détecter et de neutraliser automatiquement des menaces sophistiquées, telles que les « deepfakes ». Les défenseurs s’appuieront sur des techniques de tromperie pilotées par l’IA pour identifier et contrer les intrusions informatiques. En parallèle, les entreprises investiront dans des méthodes avancées de détection des menaces pour faire face à la progression des malwares alimentés par l’intelligence artificielle.

Par Ivan Rogissart, expert en cybersécurité chez Zscaler

