Risques et menaces de l’IA générative, élections américaines, Jeux olympiques à Paris, tensions politiques accrues à l’international… 2024 s’annonce une année compliquée pour les RSSI et DSI sur le front de la cybersécurité. Pour en discuter, Olivier Godin, DG France de Zscaler, est notre invité de la semaine.

Fondée en 2007 par Jay Chaudhry et basée à San José en Californie, Zscaler est l’un des pionniers à avoir parié sur les plateformes cybersécurité « cloud natives ». C’est aujourd’hui l’un des grands acteurs de ce domaine avec un chiffre d’affaires qui approche les 1,8 milliard de dollars.

Mais Zscaler est aussi l’un des grands évangélisateurs des approches Zero Trust et des solutions SASE/SSE notamment au travers de sa plateforme « Zero Trust Exchange ». Son directeur général en France, Olivier Godin, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Ensemble, ils reviennent sur la définition du Zero Trust et sur les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre une approche qui ne peut se limiter à des solutions techniques et nécessitent aussi un changement de mindset dans la DSI et un changement de culture dans l’entreprise.

Ils évoquent aussi le portfolio de solutions de Zscaler et reviennent sur l’importance pour les entreprises de disposer de solutions d’analyses des flux chiffrés alors qu’une récente étude a montré que 86% des cyberattaques transitaient aujourd’hui via des flux chiffrés (notamment HTTPS). « Le moindre trafic HTTPS non soumis à une inspection en ligne représente une vulnérabilité que les cybercriminels exploitent pour cibler les entreprises » explique l’éditeur dont la solution ZTNA (qui remplacent VPN et pare-feu) permet notamment aux équipes informatiques d’inspecter le trafic chiffré à grande échelle pour bloquer les menaces qui s’y dissimulent.

Enfin, ils reviennent aussi sur l’évolution des menaces et des risques en 2024 notamment avec les Jeux olympiques (qui constitue un terreau pour une grande diversité d’attaques) et les multiples élections qui auront lieu dans le monde en 2024 (plus de 4 milliards de personnes sont appelées à voter dans des élections majeures en 2024) mais aussi avec l’explosion des Deepfakes et de menaces exploitant le potentiel de l’IA générative.



