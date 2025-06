En s’emparant de Saagie, Scaleway accélère sa mutation en plateforme cloud incontournable, combinant puissance GPU, DataOps, et ouverture sur de nouveaux marchés européens. De quoi permettre au fournisseur Cloud, filiale du groupe Iliad, de construire une offre PaaS solide autour de la création et la gestion des workloads IA, alignée sur les besoins des secteurs règlementés et des entreprises en quête d’autonomie numérique face aux hyperscalers américains.

Depuis un an maintenant, Scaleway a décidé de changer de braquet et de s’affirmer comme un pilier du Cloud européen souverain. En janvier dernier, le cloud du groupe Illiad avait franchi une étape clé en enclenchant officiellement le processus de certification SecNumCloud (un effort que l’entreprise n’avait jusqu’ici pas jugé rentable). Peu avant, il avait confirmé avoir intégré à son Cloud plus de 5000 GPU pour doper ses infrastructures IA.

Parallèlement, le fournisseur de Cloud cherche petit à petit à étoffer son offre de services managés et de plateformes PaaS pour s’afficher en alternative crédible à bien des solutions des hyperscalers américains.

Et c’est justement pour gonfler son offre PaaS que Scaleway vient d’officialiser les actifs du spécialiste normand du DataOps, Saagie. Placé en redressement judiciaire depuis mai 2024, l’éditeur est un vrai pionnier du DataOps, fondé à une époque où on commençait à peine à parler de ML et plateformes ML d’entreprise bien avant que l’IA ne vienne balayer le terme. Sa plateforme DataOps facilite l’intégration entre les équipes techniques (comme les data engineers et data scientists) et les utilisateurs métiers, en automatisant les processus de collecte, de traitement, d’analyse et de visualisation des données. Elle est utilisée pour des cas d’usage variés, allant de l’analytique en temps réel à l’IA générative, en passant par des applications industrielles. Au fil des années, Saagie a su faire évoluer sa plateforme pour en faire une véritable Data Factory, un environnement clé en main pour accélérer les projets data et IA. Peut être un peu trop en avance sur son époque, l’éditeur a eu du mal à imposer sa vision. Mais cela fait déjà plusieurs années qu’à la rédaction d’InformatiqueNews on s’étonne que cette plateforme – fondation idéale pour construire un service PaaS dédié à l’IA et la préparation des données – n’ait pas bien plus tôt attiré l’attention des fournisseurs Cloud européens.

C’est donc sur le tard que la technologie de Saagie trouve enfin un acquéreur cloud. Le montant de la transaction demeure confidentiel, mais l’opération inclut la reprise des équipes à Rouen et du portefeuille clients, composé notamment de grands comptes et de plusieurs ministères. « Cette acquisition nous permet d’offrir un PaaS doté de véritables outils de gestion de la donnée », explique Damien Lucas, directeur général de Scaleway, qui entend intégrer la technologie de Saagie à l’ensemble de ses régions cloud européennes dans les prochains mois.

Avec la plateforme Saagie, Scaleway s’offre une couche logicielle DataOps capable d’orchestrer la chaîne de traitement des données – ingestion, transformation, entraînement de modèles et mise en production – qui complète idéalement les efforts consentis par le fournisseur pour construire son cluster de plus de 5 000 GPU dédié aux charges IA.

Le coup est d’autant bien senti que l’éditeur normand apporte à Scaleway une base installée dans des secteurs réglementés (finance, assurance, industrie) qui ont toutes les chances de se montrer également très intéressés pour exploiter l’offre IaaS et Kubernetes managé du fournisseur Cloud.

De quoi aider Scaleway a accéléré sur sa nouvelle dynamique, qui devrait commencer à sérieusement inquiéter OVHCloud et Outscale. Rappelons en effet que, deux semaines plus tôt, à VivaTech 2025, Scaleway avait signé un important partenariat avec France Télévisions. Le groupe audiovisuel public migrera l’hébergement et le traitement des métadonnées de ses contenus vers le cloud de Scaleway et co-développera de nouveaux outils de streaming. Dans le même temps, un accord tripartite avec GENCI et le CNRS posait les bases d’un continuum public-privé unique en Europe pour l’IA. Les partenaires visent l’interopérabilité entre le supercalculateur Jean-Zay et les clusters GPU privés de Scaleway, un mécanisme de débordement lorsque les ressources publiques sont saturées, ainsi que la création d’un laboratoire commun dédié à l’optimisation énergétique des charges IA.

Par ailleurs, le fournisseur Cloud annonce l’ouverture imminente de nouvelles régions cloud en Italie et en Suède, s’appuyant sur l’implantation télécom du groupe Iliad dans ces marchés. Après la Pologne au printemps, cette extension complète un maillage continental qui comprend déjà Paris, Amsterdam, Varsovie, Milan et Stockholm. En combinant croissance externe, alliances sectorielles et expansion géographique, Scaleway affine donc son positionnement et s’affirme un peu plus comme un acteur sur lequel les administrations et entreprises européennes peuvent compter pour assoir leur autonomie numérique alors que la géopolitique fait infléchir les stratégies de bien des DSI.

