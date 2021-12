Scaleway claque la porte de Gaia-X… L’annonce a fait grand bruit affichant en plein jour les difficultés d’une initiative qui devait porter haut les valeurs de l’Europe dans le cloud. Pour expliquer cette décision, Yann Lechelle, DG de Scaleway, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Scaleway, filiale du groupe Iliad et émanation de l’ex Online SAS, est un pionnier français de l’hébergement et du Cloud. Considéré comme le deuxième acteur cloud français derrière OVHcloud et le troisième européen, ce fournisseur a fait grand bruit en annonçant son départ du projet Gaia-X dont il était membre fondateur.

Yann Lechelle, DG de Scaleway est notre invité de la semaine. Il justifie cette décision et donne son avis sur les récentes annonces du gouvernement Français.

Convaincu qu’il faut en faire plus pour imposer un vrai cloud européen, il explique pourquoi Scaleway a rejoint l’association Euclidia et revient sur les particularités de ses offres et sur la capacité d’innovations du groupe.