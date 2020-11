La fierté d’EPOS est de contribuer à la réalisation des objectifs de ses clients en optimisant les expériences audio. Cette enquête vise à vous fournir des informations

et des outils utiles pour vous aider à éliminer l’utilisation du mot « Quoi ? » au sein de votre entreprise. Ce rapport dresse un état des lieux de l’audio dans les environnements professionnels actuels. Il a pour but de vous donner les clés pour supprimer la mauvaise qualité audio, amplifier vos résultats et libérer le potentiel humain au sein de votre entreprise.

Savez-vous par exemple que 95% des travailleurs actuels évoquent des problèmes de concentration et d’efficacité liés à des difficultés sonores .

Pour en savoir plus, découvrez sans plus attendre notre rapport 2020 « Understanding Sound Experiences »!