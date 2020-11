EPOS AI™ représente une véritable percée technologique et une première dans le secteur. Élaboré par les ingénieurs EPOS, EPOS AI™désigne un réseau petit mais puissant capable de distinguer les voix humaines des autres sons.

Cette technologie repose sur un réseau neuronal profond à la pointe du secteur. Utilisant la méthode de l’apprentissage profond dans un laboratoire de sons sophistiqué, les ingénieurs EPOS ont exposé le réseau neuronal à des entrées audio de la vie réelle, de manière répétée et sur une période prolongée. EPOS AI™ a ainsi « appris » et compris la différence entre la voix de l’utilisateur et les bruits environnants, y compris les conversations en fond.

Le processus d’apprentissage profond se déroule en continu dans le laboratoire EPOS, le réseau y étant soumis en permanence à de nouveaux sons. Le réseau apprend ainsi à identifier un éventail de sons toujours plus vaste. Cela permet de mettre à disposition des mises à jour du produit dès lors que le réseau a acquis suffisamment de nouvelles connaissances.

Découvrez dans notre livre blanc » Intelligence Artificielle et EPOS AI™ » comment l’intelligence artificielle révolutionne le confort dans les espaces de travail modernes.