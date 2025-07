Vos modèles IA ont faim de données, de GPU et de gouvernance temps réel. Ne laissez pas la complexité freiner vos ambitions. Misez sur les écosystèmes ‘cloud hybride’ prêts à lancer et passez de l’idée au résultat avant vos concurrents.

Au cours de ces deux dernières années, l’émergence de l’IA générative a insufflé une nouvelle dynamique au sein des départements informatiques. Afin de rester compétitives sur le marché, les entreprises ont besoin de flexibilité et nombre d’entre elles lancent des projets pilotes d’envergure afin d’explorer l’intégration des solutions d’IA avancées et d’ouvrir des opportunités à l’international. Les dirigeants souhaitent des progrès rapides – au cours des prochains mois plutôt que dans plusieurs années.

Pour les DSI, cette transformation s’accompagne à la fois de nouvelles opportunités et d’une pression accrue. Le défi ne réside pas seulement dans l’adoption de l’IA – mais dans la capacité à opérationnaliser la technologie de manière rapide et sécurisée, afin de créer de la valeur pour l’entreprise. Pour nombre d’entre eux, le processus commence souvent par la base – au niveau de l’infrastructure. Tout d’abord, il est impératif de faire preuve de rapidité, les décideurs IT doivent regarder au-delà de leurs choix en matière de technologies et penser en termes d’écosystèmes.

L’IA donne le rythme de l’innovation

L’IA n’est pas simplement un workload comme un autre. Elle transforme la manière dont les compétences, les applications et l’infrastructure sont pensées. Les modèles ont besoin d’avoir accès aux données à l’endroit où elles se trouvent – au sein des clouds publics, dans les datacenters et, de plus en plus, en périphérie des réseaux. Ils doivent bénéficier d’une puissance de calcul flexible, d’un cadre de gouvernance et d’un degré d’observabilité suffisant ; ils doivent également être faciles à déployer à grande échelle sur l’ensemble de l’entreprise. Par ailleurs, la plupart des acteurs ne se contenteront probablement pas d’un seul modèle d’IA, mais de plusieurs, qui couvrent l’ensemble des cas d’usage, tous les départements et chaque zone géographique où l’entreprise opère.

L’avantage essentiel de l’IA réside dans le fait qu’elle ne remplace pas les applications traditionnelles, mais les augmente. Elle s’appuie sur les mêmes fondements hybrides que les entreprises se sont évertuées à bâtir pendant des années. Néanmoins, elle les pousse à obtenir des résultats plus rapidement, à faire preuve de davantage de flexibilité, sur des environnements plus variés.

Si l’IA est le conducteur, le cloud hybride est la voiture et les écosystèmes sont le moteur

Aucun fournisseur n’est en mesure de satisfaire à lui tout seul toutes ces exigences et aucun client ne souhaite, lui non plus, une solution monolithique. L’entreprise d’aujourd’hui – et a fortiori celle de demain – est un organisme complexe alimenté par de nombreux partenaires – experts en data science, plateformes d’IA, éditeurs de logiciels indépendants, hyperscalers, systèmes d’informations, OEM et bien d’autres.

Les décideurs IT ont bien conscience qu’il ne suffit plus simplement de sélectionner la technologie adaptée, mais un ensemble de partenaires qui ont bâti un écosystème robuste permettant de minimiser les risques et d’obtenir des résultats plus rapidement. Les clients souhaitent bénéficier à la fois d’une liberté de choix et de flexibilité, et ce qu’ils souhaitent revenir à une infrastructure sur site en bénéficiant de la même facilité de migration qu’avec un environnement cloud hybride ou qu’ils veuillent déployer des solutions plus rapidement et permettre à leurs équipes de se consacrer davantage à l’innovation. Il n’existe pas de solution unique et universelle ; c’est la combinaison de multiples expertises fiables qui permet aux entreprises d’opérer leur transition vers cette nouvelle ère du numérique.

Il est d’ores et déjà possible de percevoir les avantages d’un tel modèle. Certains éditeurs de solutions s’associent déjà afin de bâtir des plateformes intégrées, préconfigurées et prêtes à l’emploi, qui combinent matériel, logiciel, réseau, automatisation et bien plus encore. Autre critère essentiel : celles-ci sont déployées à grande échelle via des partenaires intégrateurs, qui apportent leur propre expertise sectorielle unique.

Cette approche permet d’obtenir des résultats concrets : les entreprises peuvent déployer la plateforme 90 % plus vite qu’une solution artisanale, ce qui est particulièrement précieux dans des secteurs comme la finance ou le retail, où le délai de rentabilisation détermine la compétitivité. Dans ce cas, une solution prête à l’emploi joue le rôle de garde-fou opérationnel – le matériel est déjà déployé, l’infrastructure est préconfigurée et le réseau est en place ; de plus, les avantages habituels des solutions des éditeurs sont accessibles dès la mise en fonctionnement de la plateforme.

La vitesse devient le principal avantage stratégique

La rapidité n’est plus simplement un atout secondaire. C’est le principal différenciateur qui permet d’accélérer l’évolution d’une entreprise, en particulier à l’ère de l’IA, où il est possible de bâtir des solutions uniques et de se positionner en précurseur.

Toutefois, il ne s’agit pas de brûler des étapes ni de prendre des risques inutiles. Dans le paysage informatique actuel, la stabilité ne repose plus sur un contrôle absolu, mais sur le choix d’écosystèmes flexibles et éprouvés, capables d’évoluer au rythme de l’IA. La sélection d’un écosystème partenaire adapté permet d’atteindre un nouveau degré d’agilité – en minimisant les frictions, en répartissant les risques et en profitant de la vitesse à long terme.

Malgré l’allure effrénée de l’innovation en matière d’IA, des territoires inexplorés restent à conquérir. La combinaison de technologies éprouvées et de partenaires adaptés permet aux dirigeants de départements informatiques de ne pas passer leur temps à surmonter des obstacles liés à l’infrastructure et de se consacrer davantage à l’innovation. Si certains souhaitent connaître chaque pièce qui constitue le moteur, d’autres sont davantage intéressés par le fait de se rendre d’un point A à un point B rapidement et en toute sécurité. Une approche centrée autour de l’écosystème permet tout simplement de répondre à ces deux exigences – les entreprises n’ont plus besoin de choisir entre ces deux extrêmes pour se lancer à la conquête de l’avenir et prendre une longueur d’avance sur la compétition.

____________________________

Par Russell Lewin, Global Alliances Manager & AI Ecosystem, Red Hat EMEA

