L’intégration des services cloud avec l’IA stimule l’innovation en démocratisant l’accès à des ressources de calcul évolutives et à la demande. Cette association facilite la collaboration internationale et permet une gestion efficace des données, favorisant ainsi un développement technologique continu.

En tant que prouesse technologique et force transformatrice touchant l’ensemble des secteurs d’activité, l’intelligence artificielle (IA) permet aux humains de mieux aborder certains problèmes complexes, tout en ouvrant le champ des possibles.

L’intégration transparente des services cloud joue un rôle essentiel dans cette révolution, en soutenant le développement et le déploiement de l’IA. Ces services consistent en une plateforme hébergée et gérée, des applications et des services de données qui optimisent les expériences de cloud hybride tout en réduisant les coûts opérationnels et en simplifiant la fourniture d’applications cloud natives.

Dans cette relation symbiotique qu’entretiennent les services cloud et l’IA les premiers sont le véritable moteur de l’évolution continue et de l’adoption généralisée de la seconde. En plus d’ouvrir le champ des possibles, cette intégration contribue à transformer les pratiques professionnelles traditionnelles.

L’innovation de l’IA stimulée par la puissance

Pour faire fonctionner les algorithmes d’IA, dans le cadre du Machine Learning et du Deep Learning notamment, il faut pouvoir s’appuyer sur une puissance de calcul colossale, qui permet d’effectuer des tâches d’entraînement et d’inférence. Les professionnels de l’IA en ont besoin pour traiter de grands ensembles de données et entraîner des modèles sophistiqués : les services cloud leur offrent justement des ressources informatiques à la fois évolutives et à la demande. En aidant à démocratiser le développement de l’IA, cela permet aux entreprises de toutes tailles de profiter de la puissance de traitement nécessaire pour concrétiser leurs visions de l’IA.

S’adapter à la nature dynamique des workloads de l’IA

Parce que les workloads d’IA sont dynamiques, c’est-à-dire avec des besoins de calculs variables au cours des différentes phases de développement, il faut impérativement s’appuyer sur une infrastructure flexible. C’est justement l’évolutivité qui caractérise les services cloud, permettant aux utilisateurs d’augmenter ou de réduire les ressources en fonction de la demande, évitant ainsi aux clients d’installer, de configurer et de gérer l’infrastructure, tout en proposant une expérience de développement et de déploiement cohérente dans les environnements hybrides et multicloud. Comme ils n’ont plus à gérer les mises à niveau, les mises à jour de sécurité et de conformité, le monitoring et la journalisation, ou encore le support, les développeurs peuvent se focaliser sur la création et l’évolution d’applications. Il en résulte une gestion efficace des pics de charge et des périodes d’inactivité, grâce à l’évolutivité des services cloud, contribuant à rendre accessible et adaptable en fonction des besoins le développement de l’IA.

Favoriser la rentabilité en démocratisant

Les entreprises désireuses de se lancer dans l’IA se trouvaient souvent confrontés à certaines barrières comme les coûts d’acquisition et de maintenance de ressources informatiques hautement performantes . En proposant le modèle de paiement à l’usage (pay as you go), les services cloud ont facilité l’accès à des ressources informatiques plus robustes, ouvrant la voie auxentreprises, aux chercheurs et aux start-ups vers l’expérimentation, l’innovation et le déploiement de solutions d’IA – sans pour autant réaliser d’importants investissements dès le départ – et, par extension, vers l’émergence d’un paysage d’IA plus inclusif.

Stimuler la collaboration internationale en abolissant les frontières

Un autre avantage des services cloud est de faciliter l’accès aux ressources d’IA à l’échelle mondiale. Les connaissances sont ainsi plus largement partagées entre les équipes de chercheurs et de développeurs à travers le monde, qui collaborent en toute transparence, grâce à cette interconnexion ; cela contribue, in fine, à stimuler le développement de l’IA. En outre, les solutions d’IA hébergées dans le cloud sont accessibles depuis n’importe quel endroit, permettant de repousser les frontières géographiques et de mettre en place un écosystème collaboratif fondé sur une diversité de perspectives et d’expertises.

Centraliser les ressources pour une gestion des données efficaces

L’IA requiert des solutions de stockage et de gestion des données suffisamment efficaces pour lui permettre de se développer tout en dépendant fortement des données. La réponse la plus adaptée à cet enjeu tient à des solutions de stockage centralisé proposées par les services cloud, qui facilitent l’accès aux données et offrent des modèles d’IA consolidés par des informations à la fois récentes et pertinentes. Centraliser aide également à optimiser le processus de développement, en favorisant un traitement et une gestion plus efficaces des données, ce qui constitue une étape fondamentale pour former des modèles d’IA précis et efficaces.

La stratégie qui associe services cloud et intelligence artificielle contribue à démocratiser l’accès à la puissance de calcul, favoriser l’évolutivité, promouvoir la rentabilité et faciliter la collaboration professionnelle à l’échelle mondiale. En intensifiant cette synergie entre services cloud et IA continue, l’IA devrait continuer son développement technologique, tout en devenant accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. Cette association permet ainsi de stimuler l’innovation dans de nombreux secteurs et de repenser efficacement la façon dont les humains interagissent avec la technologie.

Par Mohammad Idriss, Solution Architect Manager chez Red Hat

