Red Hat tenait la semaine dernière sa grande conférence annuelle Red Hat Summit. Guy Hervier y a vu une bonne occasion d’inviter son patron français, Rémy Mandon, pour faire un point sur les tendances et les innovations de la division la plus dynamique d’IBM.

C’est sans surprise l’IA qui aura été le sujet central de la conférence Red Hat Summit 2024. Red Hat a dévoilé plusieurs annonces majeures, démontrant son engagement à intégrer l’IA dans ses produits phares, y compris au cœur d’OpenShift et même au cœur de son incontournable distribution Linux, RHEL, la distro vedette du Cloud dans les entreprises.

Pour revenir sur ces annonces et la vision de l’évolution des infrastructures à l’heure de l’IA, Guy Hervier reçoit sur son plateau de l’invité de la semaine, Rémy Mandon, Directeur Général de Red Hat France.

L’occasion de découvrir en détail la nouvelle offre RHEL AI, une plateforme innovante combinant le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux, les modèles de langage open source « Granite » développés par IBM, et les outils d’InstructLab AI. Cette combinaison permet aux entreprises de créer des modèles IA personnalisés, adaptés à leurs besoins spécifiques, tout en réduisant les coûts et les données d’entraînement nécessaires.

L’occasion, plus largement, d’explorer le potentiel de l’IA pour métamorphoser le quotidien des IT et transformer les opérations IT. En intégrant des capacités d’IA avancées dans ses produits phares, Red Hat entend faciliter la création, le déploiement et la gestion de modèles IA personnalisés, tout en automatisant les tâches IT complexes. Une approche qui repose aussi sur la conviction de Red Hat que l’open source est le modèle optimal pour démocratiser l’IA et en faire bénéficier un maximum d’entreprises.

