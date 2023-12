Deux ans après la séparation officielle de Big Blue en deux entités, IBM et Kyndryl, l’ancien géant de l’informatique trouve désormais sa vitesse de croisière et son identité. Logiciels, cloud hybride, quantique, mainframes et bien sûr IA rythment ce nouvel IBM. Pour en parler, Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

IBM reste l’une des entreprises B2B les plus innovantes au monde. Il suffit de voir le nombre de brevets qu’elle continue de déposer même après un split disruptif réalisé il y a deux ans. Et d’innovations, il en est aujourd’hui encore beaucoup question alors que Guy Hervier reçoit sur le plateau de l’invité de la semaine, Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France.

Car les dernières semaines ont été plutôt chargées pour l’éditeur notamment du côté de Red Hat mais aussi du côté de l’IA générative avec le lancement de « watsonx.governance » ou la multitude d’annonces cette semaine autour de l’informatique quantique.

Des sujets qui sont au cœur de cet entretien. L’occasion de revenir ainsi sur les thèmes de gouvernance et de transparence de l’IA alors qu’IBM vient justement de former une nouvelle alliance avec 50 autres grands noms de la Tech (dont Meta) pour plaider en faveur d’une approche très open source des IA et prôner une innovation et une science ouvertes. L’occasion aussi de défricher les nombreuses annonces d’IBM sur l’informatique quantique avec une toute nouvelle roadmap qui marque un changement de cap majeur vers une recherche de fiabilité et d’utilité pratique plutôt qu’une course aux qubits.

Bien évidemment, Guy Hervier interroge également Béatrice Kosowski sur le positionnement d’IBM face aux géants du cloud, sur les atouts des approches hybrides prônées par l’éditeur, sur les dernières innovations de Red Hat, et sur le succès de la plateforme Red Hat OpenShift véritable moteur de transformation IT de ses clients.



