Fujifilm et IBM annoncent l’arrivée d’un système de stockage sur bande d’une capacité native de 50 To, établissant ainsi un nouveau record mondial en matière de capacité de sauvegarde sur cartouche à bande.

La bande n’a pas dit son dernier mot. Loin s’en faut. Elle a même retrouvé un dynamisme inattendu avec la multiplication des attaques par ransomware et les besoins de renouer avec des pratiques de sauvegarde en 3-2-1 (3 copies, sur 2 supports différents dont 1 copie hors site).

Pas étonnant dans ce contexte que l’innovation se poursuive encore et toujours dans ce domaine. En début d’années, Quantum annonçait ainsi son premier système LTO-9 utilisant des cartouches de 18 To en capacité native.

Cette semaine, FujiFilm et IBM annonce la disponibilité d’une nouvelle cartouche bande haute densité de 50 To (capacité native hors compression) et d’un lecteur de bande pour l’exploiter, l’IBM TS1170.

La bande… une innovation continue depuis les années 50

Avec cette nouvelle cartouche, FujiFilm et IBM signent un nouveau record. Pour atteindre cette capacité de cartouche qui fait plus que doubler le format LTO-9, FujiFilm a multiplié les innovations.

Sa nouvelle cartouche s’appuie sur des nanoparticules magnétiques hybrides combine Ferrite de Strontium (SrFe) et de Ferrite de Baryum (BaFe) ainsi qu’une nouvelle technique de dispersion pour obtenir une couche magnétique plus uniforme et plus lisse afin d’améliorer le rapport signal/bruit.

La bande est aussi plus fine et plus solide ce qui permet d’embarquer 15% supplémentaire de bande dans la cartouche et donc étendre encore la capacité native.

Ancrée dans un univers data centric

Pour les DSI confrontés à la gestion d’un volume croissant de données, cette innovation est une aubaine. Surtout à l’heure où l’IA générative vient relancer les besoins en data et où la multiplicité des cyber-risques invitent à disposer de stockage à long terme, rentable et de haute capacité.

« Avec une capacité native de 50 To, soit 2,5 fois la capacité des précédentes cartouches à bande, Fujifilm estime que cette avancée démontre le potentiel futur des technologies bandes. Elle est le fruit de nombreuses années de recherche et de développement menées conjointement avec IBM » s’enthousiasme Kei Nagata, directeur général adjoint de la division des produits industriels chez Fujifilm.

Vers un avenir radieux ?

La nouvelle cartouche IBM 3592 JF est uniquement disponible sur le nouveau lecteur de bande IBM TS1170 (il s’agit de la 6ème génération de cartouches au format « JF Media » et ne présente pas de compatibilité rétro descendante).

Elle permet en pratique de sauvegarder ou archiver jusqu’à 150 To de données sur une seule cartouche (avec un taux de compression classique de 3:1).

Par ailleurs, le lecteur TS1170 est bien évidemment compatible avec le système « Tape Library TS4500 » d’IBM, affiche un « data rate » de 400 Mo/sec et dispose d’interfaces SAS (12Gb) et Fibre Channel (16 Gb).

« Cette innovation démontre la viabilité de la bande comme choix optimal pour la protection des données, l’archivage actif ou la conservation à long terme du patrimoine numérique dans les environnements comme ceux des hyperscalers ou des centres de recherche » explique Alistair Symon, Vice-président du développement des systèmes de stockage chez IBM.

De leur côté, les bandes au format LTO Ultrium continuent également d’évoluer avec une ambitieuse roadmap. Si le LTO 9 actuel se contente de 18 To, la prochaine génération LTO 10 promet 36 To avec pour ambition d’atteindre les 192 To natifs à la fin de la décennie avec LTO 12.

