Avec la v6.0 de Lina, son outil dédié à la protection “tout en un” des postes de travail fixes et portables, Atempo facilite encore l’administration des grandes flottes de terminaux.

Éditeur historique de la sauvegarde, Atempo annonce la disponibilité de Lina 6.0, son logiciel de protection en continu des postes de travail et serveurs de fichiers, localisés sur site ou à distance. En cas d’incident, Lina permet la reconstitution à l’identique de la machine protégée, simplement et rapidement.

Les systèmes de sauvegarde comme Lina ont de nouveau le vent en poupe. La sauvegarde demeure en effet la meilleure protection contre les ransomwares. Mais l’éditeur rappelle également qu’en cas de vol de machines, c’est un bon moyen de rapidement redémarrer avec tous ses logiciels correctement configurés. Après tout, un portable est volé toutes les 53 secondes en europe et 52% des vols de portables ont directement lieu au travail.

Lina est une solution originale à plus d’un titre. D’abord elle s’appuie sur un mécanisme de sauvegarde à chaud en continu et en mode bloc (qui fonctionne y compris avec les fichiers ouverts). Ensuite, elle réalise à la fois une déduplication à la source (en mode bloc) pour soulager la bande passante réseau et une déduplication sur les serveurs de stockage pour limiter le volume de stockage nécessaire pour sauvegarder tous les postes de l’entreprise. Par ailleurs, elle adopte une approche multi-site avec une protection de grappes de postes de travail des sites distants par le serveur central et une réplication possible du serveur de sauvegarde sur un second site, le tout étant piloté depuis une même interface centrale qui offre des fonctions conviviales de recherches, de découverte de fichiers disparus et de navigation temporelle. Enfin, elle fonctionne aussi bien sous Windows, macOS que Linux !

Cette nouvelle version 6.0 de Lina apporte aux utilisateurs une autonomie accrue dans la restauration de leurs données. Ils n’ont pas besoin de l’intervention d’un administrateur pour récupérer leurs fichiers perdus ou même l’intégralité de leur système.

L’éditeur a également optimisé les fonctionnalités de déploiement et de supervision. Lina 6.0 inclut un Plan de Reprise d’Activité conforme avec les régulations en vigueur et offre un maximum de transparence pour un contrôle des coûts.

Une nouvelle fonctionnalité multi-serveurs apparaît également avec cette v6.0. Le support de ce type d’environnement permet de piloter et de déployer un nombre d’agents illimité très rapidement.

Enfin, Lina 6.0 simplifie l’administration et la surveillance des agents dans des environnements multi-serveurs. Cette nouvelle version permet de configurer des politiques de sauvegarde sur un ou plusieurs serveurs et de gérer un nombre illimité d’agents depuis le serveur principal. « Nous avons enrichi Lina de nouvelles fonctionnalités afin de simplifier la gestion et l’administration quotidiennes des grandes flottes de postes de travail. Lina 6.0 est particulièrement adapté à un usage par des MSP », résume Geoffrey Bitard, Product Marketing Manager d’Atempo.

Les autres nouveautés de Lina 6.0 :

Fonctionnalités BMR (Bare Metal Restore) étendues

Partage des configurations de sauvegarde entre agents

Possibilité de personnalisation de l’interface « agent »

Meilleures performances pour la sauvegarde d’agents Linux

Nouvelle interface pour la réplication

Compatibilités étendues à Rocky, Alma Linux 9, Windows 2022, NAS Synology DSM7

