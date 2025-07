Place à la « physical AI » ! Reachy Mini débarque sur nos bureaux : ce robot de 28 cm, avec six axes de mouvements, caméra grand-angle et firmware en open source est connecté au Hub d’Hugging Face pour récupérer des modèles IA à la volée et acquérir ainsi de nouvelles compétences à volonté. Hugging Face veut ainsi fédèrer une communauté mondiale de « robotique intelligente et ouverte » autour de modèles génératifs et outils matériels, conciliant innovation, traçabilité et exigences réglementaires pour accélérer la création d’applications « physiques » des IA.

Souvent présentée comme le « GitHub de l’IA », la plateforme Hugging Face s’est imposée en quelques années comme l’un des pivots de l’écosystème IA en open source. Fondée à New York en 2016 par les Français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf, la plateforme fédère aujourd’hui plus de 10 millions d’utilisateurs, héberge plus de 1,7 million de modèles et quelque 400 000 jeux de données. Son Hub, gratuit et ouvert, est devenu l’infrastructure de référence pour partager, tester et déployer des modèles génératifs ou discriminants, tandis que l’offre entreprise permet de rapatrier ces briques en environnement souverain. L’éditeur, valorisé 4,5 milliards de dollars, cultive ainsi une double identité : community first (pour toute la R&D de l’IA) et une approche compatible avec les exigences de conformité, d’audit et de gouvernance des grandes DSI.

Un virage assumé vers la robotique

Loin de se reposer sur ses lauriers, Hugging Face compte bien embrasser toutes les tendances de l’IA et tous ses usages à commencer par ceux, un peu plus lointains, de la robotique. Il n’y aura pas de robots sans IA à l’avenir. Dans cette logique, Hugging Face a franchi un cap fondateur en avril dernier en rachetant Pollen Robotics, jeune pousse bordelaise connue pour son humanoïde open source Reachy 2.

Pollen, fondée en 2016 et financée à hauteur de 2,5 millions d’euros par Bpifrance et des business angels, collaborait déjà depuis 2024 avec Hugging Face sur « Le Robot », démonstrateur de tâches ménagères piloté par vision‑langage. L’acquisition a permis de rapatrier une équipe hardware expérimentée emmenée par Matthieu Lapeyre et Pierre Rouanet, mais aussi de nommer Rémi Cadene (ex‑Tesla Optimus) à la tête d’une division robotique qui compte désormais une trentaine d’ingénieurs.

Reachy Mini : 299$ pour mettre un robot sur votre bureau

C’est dans ce contexte qu’Hugging Face ouvre aujourd’hui les commandes de Reachy Mini, un robot de bureau de 28 cm pour 1,5 kg livré en kit. Deux configurations sont proposées : la version Lite à 299 $ (alimentation USB‑C, calcul déporté) et la version Wireless à 449 $ (Raspberry Pi 5, batterie et Wi‑Fi intégrés). Les premiers Lite seront expédiés dès août, la variante autonome courant quatrième trimestre.

Une fois assemblé, Reachy Mini offre six degrés de liberté pour la tête, une rotation du torse sur 360°, des antennes expressives et un ensemble capteur‑actionneur complet : caméra grand angle, micros à champ lointain, haut‑parleur 5 W. Le micrologiciel, ouvert sous licence Apache 2.0, expose une API Python – JavaScript et Scratch suivront – et embarque plusieurs démos (suivi de visage, compagnon vocal, chorégraphies). Surtout, l’intégration native au Hugging Face Hub autorise le déploiement local de modèles de vision‑langage‑action maison ou communautaires, jusqu’alors confinés aux simulateurs.

« Nous voulons libérer la créativité des développeurs pour générer des millions d’applications partageables en un clic », explique Clément Delangue. Et de rappeler l’enjeu de souveraineté : « Il est essentiel que la robotique de demain reste ouverte, plutôt que contrôlée par quelques acteurs propriétaires ». Un positionnement qui parlera aux RSSI : code source inspectable, mise à jour reproductible, possibilité de désactiver tout appel cloud et de stocker la donnée in‑situ.

Enjeux pour les DSI et RSSI

Pour les responsables IT, Reachy Mini ouvre une piste de prototypage rapide autour de la « physical AI » sans le ticket d’entrée habituel à cinq chiffres. La démarche ouverte DIY (Do It YourSelf) limite le verrouillage fournisseur ce qui est aujourd’hui un atout clé pour travailler dès maintenant l’autonomie numérique de l’europe sur la robotique et ses applications.

D’autant que la communauté « Reachy » est déjà très active, proposant des contrôleurs temps réel, des extensions de sécurité ou des frameworks de test de robustesse. Sans compter que le format desktop de ce robot – même s’il a bien évidemment ses limites – simplifie considérablement par ailleurs l’expérimentation dans des environnements réglementés : salle blanche, plateau SOC ou laboratoire OT.

Côté gouvernance, la traçabilité complète du pipeline – du modèle fondation jusqu’au firmware – simplifie l’analyse de surface d’attaque. L’exécution locale réduit l’exposition des flux audio‑vidéo, un atout différenciant face aux solutions cloud‑first. Enfin, pour les DSI en quête d’usages métiers, Hugging Face prépare une marketplace de « Skills » validés : contrôle qualité en production, agent d’accueil multilingue, bras cobot assisté par vision pour la R&D.

Au‑delà du gadget : un pari industriel

En combinant culture open source et distribution hardware « freemium », Hugging Face s’attaque à un dilemme que connaissent bien des éditeurs historiques : comment itérer vite sans sacrifier la maîtrise industrielle ? Le choix d’un kit partiellement pré‑assemblé permet d’amortir la montée en cadence tout en impliquant la communauté dans la validation terrain.

Reste à démontrer la soutenabilité à grande échelle, entre logistique, SAV et conformité CE/UL.

Avec Reachy Mini, Hugging Face complète son triptyque modèle‑donnée‑exécution par une brique « IA physique » sous licence libre et s’inscrit dans les tendances de la robotique intelligente tout en essayant de standardiser une « stack robotique » pour accélérer l’innovation en valorisant les approches ouvertes.

Et c’est peut-être le meilleur moyen pour l’Europe de rester pertinente face à l’invasion de robots humanoïdes chinois (Xiaomi CyberOne, Fourier GR-1, Unitree H1, UBTech Walker X, etc.) et américains (Tesla Optimus, Helix de Figure AI, Beyond Bot, Apollo d’Apptronik, …) attendue dans les années à venir.

<

À lire également :