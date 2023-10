Malgré les contextes macro-économiques difficiles et la pression sur les budgets informatiques, IBM annonce des résultats trimestriels au Q3 2023 surpassant les estimations les plus optimistes des analystes boursiers.

Certes, IBM aura le plus grand mal à tenir ses ambitieuses prévisions émises l’an dernier qui visait les 10 milliards de cash-flow fin 2023 (il faudrait pour cela que l’entreprise fasse autant en 3 mois qu’elle n’en a fait en 9). Néanmoins, les résultats du troisième trimestre calendaire ont surpris les marchés boursiers et les analystes de Wall Street qui n’attendaient pas d’aussi bons résultats pour ce trimestre qui semble jusqu’ici se révéler moins compliqué qu’attendu pour les grands acteurs de la Tech (cf les résultats de Microsoft et Google).

Durant ce trimestre, le Chiffre d’Affaires d’IBM s’est élevé à 14,75 milliards de dollars en croissance de 4,6% (par rapport au troisième trimestre 2022).

Témoignage de la bonne santé du groupe et de l’efficacité de sa politique depuis le split IBM/Kindryl, le nouvel IBM affiche ce trimestre un bénéfice net de 1,70 milliard de dollars comparé à une perte de 3,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Dans le détail, la division IBM qui se porte le mieux est sans surprise la division « Software » qui intègre Red Hat. Elle présente un CA trimestriel de 6,27 milliards de dollars en croissance de 8%.

La division Consulting affiche un chiffre d’affaires de 4,96 milliards de dollars en croissance de 6%.

Enfin la division « Infrastructure » qui comporte notamment la division Mainframe, totalise 3,27 milliards de dollars de CA trimestriel à nouveau en recul ce trimestre mais en recul de 2% seulement ce qui est moins dramatique que ce qu’anticipait Wall Street. La division Mainframe fait mieux que les deux précédents trimestres et affiche une croissance de 9% ce trimestre.

À lire également :