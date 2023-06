La rumeur courait depuis quelques jours. IBM annonce officiellement l’acquisition d’Apptio et sa plateforme de gestion des dépenses technologiques pour 4,6 milliards de dollars.

Apptio… Ce nom ne vous est pas forcément familier même si l’éditeur, né en 2007 aux USA, est l’une des figures de proue de l’écosystème Finops. Apptio est surtout connu pour ces outils de TBM (Technology Business Management) dont il est un des pionniers du secteur, des outils qui aident les entreprises à mieux gérer leurs investissements en logiciels et services.

Un portfolio de solutions au final bien aligné avec la nouvelle vision d’IBM centrée sur le cloud hybride, ses usages et sa gestion.

Pour 4,6 milliards de dollars, Big Blue s’offre donc un portfolio de solutions à même de compléter ses services en permettant à ses clients d’accroître la valeur commerciale de leurs investissements technologiques. Une acquisition qui a du sens à l’heure où les entreprises cherchent à optimiser leurs investissements et à en faire plus en dépensant moins.

« La technologie transforme les entreprises à une vitesse et à un rythme que nous n’avons jamais vus auparavant. Pour capitaliser sur ces changements, il est essentiel d’optimiser les investissements pour qu’ils génèrent une plus forte valeur, et Apptio fait exactement cela » , justifie Arvind Krishna, PDG et président du conseil d’administration d’IBM. « Les offres d’Apptio, combinées aux logiciels d’automatisation informatique d’IBM et à la plateforme d’IA Watsonx, offrent aux clients l’approche la plus complète pour optimiser et gérer l’ensemble de leurs investissements technologiques. »

Avec Apptio, IBM vient conforter d’un volet très « gestion de dépenses », son imposante offre d’optimisation des performances, d’observabilité des logiciels et d’automatisation AIOps notamment née du rachat de Turbonomic, Databand et Instana. Au passage, Apptio apportera à IBM 450 milliards de dollars de données anonymes sur les dépenses informatiques, une manne pour Big Blue qui imagine déjà son potentiel pour son business, pour ses clients mais aussi pour ses partenaires.

