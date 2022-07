IBM annonce cette semaine l’acquisition de la startup Databand, éditrice d’une plateforme d’observabilité pour la donnée et le Machine Learning.

Jeune pousse israélienne née en 2018, Databand s’est spécialisée dans l’observabilité de la donnée, un concept relativement récent alors que les entreprises rencontrent bien des difficultés à contrôler et gérer la qualité et la santé de leurs sources de données.

L’observabilité de la donnée permet ainsi d’être alerté et de comprendre pourquoi un jeu de données ou un pipeline de données ne fonctionne pas comme attendu. Databand est souvent présentée comme une solution IA de détection et d’isolation des « bad data » (à ne pas confondre avec les dark data qui sont des données récoltées mais jamais utilisées).

La startup est la cinquième acquisition d’IBM en 2022 et la seconde dans le domaine de l’observabilité après le rachat de Instana, une start-up plus spécialisée dans la surveillance des performances applicatives (APM) un autre aspect de l’observabilité.

Avec Databand, IBM enrichit donc son offre pour petit à petit construire une observabilité « fill stack » s’étendant de l’infrastructure à la donnée en passant par les applications.

Ainsi, IBM prévoit d’utiliser l’IA et la solution de Databand en combinaison avec IBM Observability by Instana APM et IBM Watson Studio pour offrir une gamme complète d’outils d’observabilité à travers toutes les opérations informatiques du « on-premises » aux clouds.

Les détails financiers de cette acquisition n’ont pas été communiqués mais Databand avait jusqu’ici levé 14,5 millions de dollars depuis sa création.

