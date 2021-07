IBM continue de préparer son « split » (IBM / Kyndryl) pour la fin d’année à grands coups d’acquisitions. Après les rachats de Nordcloud et Taos, l’entreprise annonce acquérir la startup BoxBoat Technologies, spécialisée dans le conseil autour de DevOps et de Kubernetes.

« Nos clients ont besoin d’une architecture de cloud qui leur permet d’opérer à travers un environnement informatique traditionnel, un nuage privé et des nuages publics. C’est au coeur de notre approche du cloud hybride » explique John Granger, vice-président principal, Hybrid Cloud Services chez IBM. « Aucun projet de modernisation des nuages ne peut réussir sans une stratégie de conteneurisation, et BoxBoat est à l’avant-garde de l’innovation dans les services de conteneurs. »

Cette acquisition s’inscrit totalement dans la politique très centrée sur le Cloud hybride qui caractérise le nouvel IBM. BoxBoat s’associera à l’activité en pleine croissance « Hybrid Cloud Services » afin de renforcer la capacité d’IBM à répondre à la demande croissante de clients en matière de stratégie de conteneurs, de personnel critique et de processus de transformation Cloud.

BoxBoat offre une gamme complète de services : stratégies personnalisées d’adoption de Kubernetes, conteneurisation d’applications, DevSecOps, etc. Au-delà des aspects Consulting purs, BoxBoat guide aussi les entreprises sur l’outillage adéquat, les workflows et les processus pour atteindre leurs objectifs DevOps.