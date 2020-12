Toute la nouvelle stratégie d’IBM repose sur le cloud hybride et des offres construites autour de Red Hat. Alors que Big Blue prépare son grand split en 2021, il revient sur le front des acquisitions en d’offrant une société de consulting finlandaise.

IBM va connaître une année 2021 agitée. Outre la vague de départ et de licenciement initiée en fin d’année, l’entreprise va se diviser en deux entités : une centrée sur les activités cloud conservant le nom IBM, et l’autre pour l’instant dénommée NewCo qui héritera des services historiques d’infogérance.

Le cloud hybride est au cœur de la stratégie du nouvel IBM. Pour conforter sa position et son expertise dans les scénarios hybrides, l’éditeur annonce l’acquisition de la société de consulting finlandaise spécialisée dans les services cloud Nordcloud. Née en 2011 et basée à Helsinki, Nordcloud réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et compte 450 collaborateurs. Selon IBM, cette acquisition va « turbocharger » sa capacité de conseil en matière de cloud hybride.

John Granger, premier vice-président et COO d’IBM Global Business Services explique que « l’acquisition de Nordcloud ajoute à IBM le genre d’expertise profonde nécessaire pour stimuler les transformations numériques de nos clients et favoriser l’adoption de la plate-forme cloud hybride d’IBM. Les outils, les méthodologies et les talents de Nordcloud envoient un signal fort à nos clients en démontrant toute l’implication d’IBM dans la réussite de leurs parcours de migration vers le cloud ».

L’acquisition de compétences dans l’accompagnement des projets de migration Cloud Hybride est un axe clé de la stratégie d’IBM pour imposer ses Cloud Paks. L’entreprise a besoin d’accélérer vite et fort alors que la concurrence des offres hybrides d’AWS, Google (avec Anthos) et Azure (avec Asure Stack, Azure Stack HCI, Azure ARC) comment à prendre corps d’un côté et alors que VMware et Nutanix construisent des approches hybrides autour de Kubernetes d’un autre côté.

Portés par la crise COVID, les projets de transformation par le cloud se sont multipliés en 2020 et beaucoup devront se concrétiser en 2021. Ces années sont donc charnières et c’est maintenant qu’il faut savoir s’imposer. IBM en a bien conscience.