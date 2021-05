Alors que le groupe américain prépare un split historique en fin d’année, il multiplie parallèlement les acquisitions particulièrement dans l’univers du cloud et de l’automatisation. Dernier rachat en date, celui de Turbonomic pour 1,5 milliard de dollars.

D’ici la fin de l’année, IBM aura splitté en deux entités distinctes et indépendantes : IBM – qui conservera toutes les activités autour du Cloud Hybride et des Mainframes – et Kyndryl qui récupèrera toutes les activités historiques de services d’infogérance.

Mais cette métamorphose historique du groupe n’empêche pas son CEO, Arvind Krishna, de poursuivre sa stratégie d’accélération pour faire d’IBM une entreprise centrée sur le cloud hybride et les services IA avec comme objectif d’en faire une entreprise valorisée à plus de 1000 milliards de dollars et d’entrer dans l’ère des GAFAM-I…

Un challenge très loin d’être gagné d’avance. Mais pour y arriver, IBM a relancé la machine à acquisition et se renforce par absorption de compétences externes reconnues.

Acquisitions récentes…

En toute fin d’année dernière, le groupe annonçait l’acquisition d’Expertus Technologies, une FinTech spécialisée dans la modernisation des processus de paiement des entreprises. « Les institutions financières doivent équilibrer une demande accrue de solutions numériques sûres tout en respectant une réglementation en évolution rapide » expliquait alors Mark Foster, Directeur des Services IBM. « La solution de paiement en mode SaaS d’Expertus élargit nos offres hybrides de paiement dans le cloud, transformant les paiements et la gestion de trésorerie grâce à l’IA afin d’offrir aux institutions financières la flexibilité nécessaire pour innover rapidement et rester compétitives au fur et à mesure que les demandes des consommateurs évoluent ». Le montant de la transaction n’avait pas été dévoilé.

Cette acquisition – destinée à renforcer le portefeuille d’IBM en tant que fournisseur de solutions de paiement numérique de bout en bout et faire progresser davantage la stratégie d’IBM en matière de cloud hybride et d’IA – faisait suite à celle un mois plus tôt de TruQua, une société de conseils et consulting spécialisée sur SAP.

Dans un même ordre d’idées, IBM annonçait mi-janvier l’acquisition de 7Summits, un spécialiste de Salesforce. Un rachat présenté comme faisant partie intégrante « d’une stratégie d’investissement plus large d’IBM dans les services et les partenariats écosystémiques afin de permettre à nos clients de transformer leurs données numériques grâce à l’intelligence artificielle et au cloud hybride ».

En fin d’année dernière, IBM avait également acquis Instana, un éditeur spécialisé dans le monitoring et l’observabilité des containers. Un sujet éminemment crucial pour une entreprise IBM dont toute la stratégie repose sur le cloud hybride et les capacités de Kubernetes/OpenShift.

Dans un même ordre d’idées, en janvier, Red Hat (filiale d’IBM) s’offrait StackRox, un spécialiste de la sécurité des containers.

En début d’année 2021, le groupe annonçait également l’acquisition de Taos, un fournisseur de services managés focalisés sur les plateformes cloud public.

MyInvenio et le Process Mining…

La semaine dernière, IBM a annoncé l’acquisition de MyInvenio, un fournisseur de logiciels d’automatisation d’entreprise spécialisé dans l’exploration des processus (Process Mining), une brique de plus essentielle à l’hyperautomatisation.

La startup italienne a développé une technologie de Process Mining reposant sur la création d’un jumeau numérique de l’entreprise. Objectif : aider les organisations à mieux tracer et optimiser leurs processus. Ancré dans la transformation numérique des processus par la RPA et autres mécanismes d’automatisation, les solutions d’exploration des processus pistent et analysent toutes les données produites par l’entreprise et tous les logiciels utilisés pour les capter et les exploiter afin d’automatiquement reconstituer les processus et déterminer comment les automatiser.

L’objectif pour IBM est double. D’abord s’assurer de disposer en interne d’une solution de process mining qui complémente à merveille ses services IA et Data pour éviter que ses clients n’aillent voir ailleurs. Ensuite, intégrer au cœur de sa solution Cloud Pak for Business Automation, une solution de Process Mining entièrement contrôlée par IBM.

Turbonomic… Spécialiste de l’AIOps.

Cette semaine, IBM annonce l’acquisition de Turbonomic une startup bien connue du monde DevOps et de l’automatisation des infrastructures (Infrastructure as code) grâce à ses solutions ARM (Application Resource Management) et NPM (Network Performance Management). Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais Reuters estime que la transaction s’est bouclée entre 1,5 et 2 milliards de dollars.

Comme bien des acquisitions précédentes (et notamment celles d’Instana et StackRox), le rachat de Turbonomic s’inscrit dans une volonté d’enrichir l’offre cloud hybride d’IBM. Ses solutions viendront – comme les outils APM (Application Performance Monitoring) d’Instana – enrichir IBM Cloud Pak for Watson AIOps.

« IBM continue de remodeler son avenir en tant qu’entreprise hybride de cloud et d’IA » justifie Rob Thomas, vice-président principal, IBM Cloud and Data Platform. « L’acquisition de Turbonomic est un autre exemple de notre engagement à faire les investissements les plus efficaces pour faire avancer cette stratégie et s’assurer que nos clients trouvent les moyens les plus innovants de nourrir leurs transformations numériques. »