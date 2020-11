Semaine agitée pour IBM qui annonce, à quelques jours d’intervalle, deux rachats alors que l’entreprise est en pleine restructuration autour de sa stratégie cloud hybride.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis l’arrivée Arvind Krishna aux commandes de Big Blue, les choses changent en profondeur. IBM a fait avancer sa stratégie Cloud Paks et a annoncé à la fois des plans sociaux un peu partout et un split majeur en deux entités pour laisser voler par ses propres ailes son ancienne division d’infogérance.

Cette semaine, Arvind Krishna a sorti le portefeuille de l’entreprise et fait son marché pour absorber deux acteurs notables : TruQua et Instana.

TruQua… Pour SAP et pour le Cloud…

TruQua est un partenaire stratégique de SAP depuis près de 10 ans, réputé pour ses services de conseil, de support et d’implémentation autour du célèbre ERP. Et c’est notamment ce savoir-faire qui intéresse IBM dont la division services a ces dernières années concrétisé plus 5 500 projets SAP auprès de plus de 400 entreprises.

TruQua a aussi développé des logiciels en finance et en analytique qui pourraient intéressé son acquéreur. « Nos clients réinventent leurs processus financiers de base avec le cloud, l’IA et d’autres technologies innovantes afin d’accroître la valeur de leurs entreprises » constate Rahul Kalia, partenaire de gestion global pour Enterprise Cloud Applications chez IBM Services. « Notre acquisition de TruQua renforce encore l’expertise d’IBM dans le domaine de la finance et démontre notre engagement à soutenir les initiatives stratégiques des directeurs financiers ».

Instana… Pour l’AIOps et le Cloud…

Avec Instana, IBM s’offre un acteur critique pour ses activités cloud et cloud hybride. La startup germano-américaine fondée en 2015 est un spécialiste de l’APM (Application Performance Management), une activité en pleine croissance à l’heure où les entreprises ont besoin d’observabilité dans leurs déploiements cloud.

Instana offre une solution complète de gestion de la performance applicative spécialement pensée et adaptée à la supervision d’applications cloud native et de microservices. Conçue pour s’intégrer dans les chaines DevOps, la solution peut être déployée sur site ou exploitée en mode SaaS.

« Aujourd’hui, nos clients sont confrontés à la gestion d’un paysage technologique complexe, empli d’applications et de données stratégiques qui parcourent une variété d’environnements cloud hybrides, publics et privés » explique Rob Thomas, vice-président principal, Cloud and Data Platform chez IBM. L’intégration d’Instana aux offres IBM aidera les entreprises à gérer la performance de leurs workloads entre les différentes équipes DevOps et à travers 2 à 15 clouds. Pour Rob Thomas, « l’acquisition d’Instana par IBM est une nouvelle étape importante franchie dans notre quête pour fournir aux entreprises le portefeuille le plus complet de solutions automatisées grâce à l’IA pour relever les défis de gestion de la complexité applicative et les aider à prévenir les incidents informatiques qui peuvent coûter cher à une entreprise des revenus et impacter sa réputation ».

IBM compte ainsi fusionné Instana à son offre IBM Watson AIOPS et à l’offre IBM Cloud Pak for Automation.