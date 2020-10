Nouveau tournant majeur chez Big Blue… IBM divise ses activités en deux entités. L’une dédiée au cloud et à l’IA qui gardera le nom IBM et une autre formée par l’ancienne division d’hébergement managé provisoirement prénommée NewCo. Un split qui redessine totalement le visage de l’entreprise.

Après avoir abandonné sa division réseau à Cisco en 1999, puis sa division PC (en 2004), puis sa division serveur x86 (en 2014), puis sa division semi-conducteurs en 2015, puis sa division stockage (Storwize, XiV…) fin 2015, puis d’une bonne partie de ses actifs logiciels vendus à HCL en 2019 (dont Lotus), IBM a annoncé cette semaine – un peu à la manière de HP devenu HP Inc et HPE en 2014 – de diviser ce qu’il reste de l’entreprise en deux entités indépendantes.

Sa division « Managed IT Infrastructure Services », autrement dit son ancestrale division d’infogérance classique – qui assure le support technique de 4 600 clients dans 115 pays et qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 19 milliards de dollars – va devenir une entité à part et autonome dont le nom n’est pas encore officiellement choisi mais ne devrait pas avoir de référence avec les trois lettres IBM comme le suggère le nom provisoire « NewCo ». La division emploie 90 000 personnes sur les 352 000 employés du groupe.

L’entreprise se donne une année pour concrétiser cette division qui sera effective à la fin de l’année 2021.

L’opération est présentée par Arvind Krishna, le CEO d’IBM (et principal architecte du rachat de Red Hat) comme l’un des « tournants majeurs » de l’entreprise dans ses 109 ans d’existence. L’objectif est bel et bien, une nouvelle fois, de « redéfinir l’entreprise IBM ».

Comme dans les « séparations » précédentes, l’opération consiste à retirer d’IBM les activités les moins rentables autrement dit celles dont les marges opérationnelles sont faibles et qui sont accusées de cannibaliser les activités portées par le cloud, l’IA et l’automatisation.

L’opération veut « déverrouiller la croissance » pour l’activité qui demeurera sous le nom IBM et qui se focalisera sur le Cloud et sur Red Hat. Une entité dont le chiffre d’affaires avoisinera les 59 milliards de dollars au moment de la division.