Après plusieurs mois de tergiversation, IBM a enfin trouvé un nom pour la nouvelle entité d’infogérance qui naitra du split annoncé en octobre dernier et se concrétisera fin 2021.

À la fin de l’année, IBM se divisera en deux entités. L’annonce a été faite en octobre dernier par le nouveau PDG du groupe, Arvind Krishna, arrivé début 2020 aux commandes de Big Blue.

Cette division est une façon déguisée pour IBM de se séparer d’activités ancestrales moins rentables et à l’avenir assez flou : celles de la division « Managed IT Infrastructure Services » autrement dit la division d’infogérance.

Arvind Krishna a de grandes ambitions pour IBM et veut en faire un leader du cloud hybride et de l’IA valorisé à plus de 1000 milliards de dollars. Mais il sait qu’il doit pour cela s’inscrire dans une agilité qui est aujourd’hui freinée par des activités historiques. D’où sa volonté de lâcher ses activités d’infogérances, bien qu’IBM soit leader en ce domaine.

Il en résulte un split entre une entité orientée IA et Cloud Hybride qui conservera le nom d’IBM et une entité aujourd’hui centrée sur l’infogérance (mais qui pourra évoluer comme elle l’entend) jusqu’ici désignée sous le nom de NewCo. Un nom qui a toujours été donné comme provisoire.

Cette nouvelle entité, prochainement indépendante, vient d’officialiser son nom final. Elle s’appellera Kyndryl.

Kyndryl veut s’affirmer comme un leader de la gestion et de la modernisation des infrastructures IT.

Son nom est la fusion de « Kyn » dérivation de « Kinship » (Parenté) sensé refléter l’importance de bâtir et entretenir des relations avec les partenaires et clients et d’en faire le cœur stratégique de l’entreprise tout en faisant un clin d’œil à son origine et de « Dryl » dérivant de « Tendril » (Vrille) sensé évoqué l’idée d’une nouvelle croissance et d’un effort commun et stimulant.

« Kyndryl évoque l’esprit d’un véritable partenariat et d’une véritable croissance » explique ainsi Martin Schroeter nommé nouveau CEO de l’entité.

« Créer un nom n’est que le début de notre voyage en tant que marque » affirme de son côté Maria Bartolome Winans, nouvelle directrice marketing de Kyndryl. « Cela nous aidera à nous identifier et facilitera notre reconnaissance en tant qu’acteur indépendant, mais la signification réelle du nom – son sens profond – se construira au fil du temps par nos comportements, aspirations et actions, et par ce que nous permettons à nos clients de faire. »