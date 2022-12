IBM poursuit sa fièvre d’acquisition notamment en matière de consulting. Il annonce l’acquisition de la société Octo et de ses oLabs spécialisés dans la modernisation des agences étatiques américaines.

Arvind Krishna, à qui IBM doit le rachat de Red Hat plus d’un an avant qu’il ne devienne le CEO de l’entreprise à la fièvre acheteuse. Depuis qu’il a été nommé à la tête d’IBM en 2020, IBM a acquis plus de 25 entreprises, nombre d’entre elles spécialisées dans le consulting à l’instar de Dialexa, Neudesic, Taos, BoxBoat, Waeg, …

Cette fois son intérêt s’est porté sur une entreprise de consulting spécialisée dans la modernisation des infrastructures de services de l’état américain et partenaire régulier du département de la Défense et des agences du domaine de la santé et des affaires civiques.

IBM annonce l’acquisition de Octo Consulting, une entreprise basée à Reston, qu’il ne faut surtout pas confondre avec Octo Technology qui appartient à Accenture.

« Les gouvernements ont besoin d’agilité et de résilience pour répondre directement et en temps réel à l’évolution des besoins des citoyens », explique John Granger, vice-président senior d’IBM Consulting. « En combinant l’équipe hautement qualifiée et respectée d’Octo avec l’expertise en conseil, les capacités techniques et l’écosystème de partenaires stratégiques d’IBM, nous permettrons aux clients fédéraux de se transformer plus rapidement et de mieux servir les citoyens. »

Une fois l’acquisition approuvée par les autorités régulatrices, les 1500 employés d’Octo rejoindront la division Consulting d’IBM en charge du secteur public US.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

À lire également :