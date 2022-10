Que devient IBM un an après sa très médiatique scission en deux entités ? Pour faire le point, Guy Hervier a invité sur le plateau de l’invité de la semaine la présidente d’IBM France, Béatrice Kosowski.

Il y a un an, IBM se scindait en deux entités l’une conservant le cloud hybride et l’IA sous le nom d’IBM, l’autre récupérant l’infogérance sous le nom de Kyndryl. Les entités vivent aujourd’hui en totale indépendance et autonomie. Pour IBM, cette scission visait à retrouver du dynamisme à la fois en termes économiques et d’innovations en se délestant d’un poids historique.

Béatrice Kosowski, PDG d’IBM France, est l’invité de Guy Hervier. Avec lui, elle analyse les premiers résultats de cette scission, le rôle croissant de Red Hat dans l’activité d’IBM, les challenges du cloud hybride et la maturité de transformation des clients.

Elle évoque également les dernières annonces de l’éditeur telles que le lancement des nouveaux LinuxOne, des mainframes pensés et créés pour Linux et ses workloads.

Enfin elle revient aussi sur les avancées d’IBM dans l’informatique quantique et l’intérêt croissant de son entreprise pour les recherches françaises en la matière.



