La semaine dernière, IBM a connu l’une des plus grandes transformations de son histoire en se séparant de sa division historique de services d’infogérance pour mieux se focaliser sur le cloud hybride et l’IA. Une transformation qui impacte tout IBM et donc sa filiale française dont sa présidente, Béatrice Kosowski est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business.

Des révolutions IBM en a initié beaucoup et en a vécu beaucoup. Mais le split de l’entreprise en deux avec une division infogérance désormais autonome et nommée Kyndryl est forcément pour ce pionnier de l’informatique un moment clé dans sa longue existence. Libérée de son activité historique, la nouvelle IBM peut dégager des capacités d’investissement qui lui sont indispensables et créer de nouvelles alliances et partenariats pour mieux accompagner ses clients dans leur modernisation.

Pour expliquer les tenants et les aboutissements de cette scission et pour présenter le nouveau visage de son entreprise, Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Avec lui, elle revient sur les piliers de la nouvelle entreprise IBM, l’un étant la technologie, l’autre les services. Au-delà de l’open hybrid cloud porté par Red Hat OpenShift et de l’IA portée par Watson, IBM parie aussi sur le quantique pour préparer l’avenir. Une informatique quantique qui a son rôle à jouer dans les défis de l’humanité et la lutte contre le réchauffement climatique.