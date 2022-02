Red Hat est le cœur vibrant de la nouvelle société IBM centrée sur le cloud hybride. C’est aussi un des acteurs de l’univers open-source les plus populaires en entreprise. Son DG France, Jean-Christophe Morisseau est notre invité de la semaine.

Red Hat, premier éditeur mondial de solutions Open Source, s’appuie sur une approche communautaire pour fournir des technologies Linux, de cloud hybride, de conteneurs et Kubernetes fiables et hautement performantes.

Racheté par IBM en 2018, ses solutions servent de fondation aux nombreuses offres verticales et hybrides d’IBM. Mais Red Hat est aussi très présent dans tous les clouds publics et a noué un partenariat fort avec des acteurs d’infrastructures hybrides comme Nutanix autour d’OpenShift (sa déclinaison de Kubernetes).

Jean-Christophe Morisseau, DG de Red Hat France est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Ensemble, ils évoquent les relations entre IBM et Red Hat, la modernisation des architectures, la prise de conscience de l’europe face à son autonomie digitale, l’évolution du stockage dans un univers de containers.