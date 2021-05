Et une de plus… IBM multiplie les acquisitions cette année. Après Expertus, TryQua, 7Summits, Instana, StackRox, Taos, MyInvenio et Turbonomic, le groupe acquiert les compétences spéciales de la startup européenne Waeg.

Avec plus de 400 certifications Salesforce, Waeg est l’un des principaux « Platinum Consulting Partner » de Salesforce avec des bureaux un peu partout en Europe. L’entreprise est particulièrement présente dans le secteur de la santé et des sciences de la vie.

La startup fondée en 2014 vient d’être acquise par IBM pour un montant non divulgué. Une acquisition qui s’inscrit dans la même optique que celle de TruQua (société de consulting spécialisée SAP) et plus encore de 7Summits un autre spécialiste de Salesforce. À l’époque du rachat de cette dernière Big Blue expliquait que cette acquisition faisait partie « d’une stratégie d’investissement plus large d’IBM dans les services et les partenariats écosystémiques afin de permettre à nos clients de transformer leurs données numériques grâce à l’intelligence artificielle et au cloud hybride ».

Avec Waeg, l’éditeur explique que confirme l’investissement continu d’IBM dans les services de conseil Salesforce pour répondre à la demande croissante des clients en matière de transformation business basée sur l’expérience et de nouvelles stratégies d’engagement des clients soutenues par les données, l’IA et le machine learning. « Salesforce continue de jouer un rôle essentiel dans les transformations numériques des entreprises qui s’adaptent aux conditions générées par la pandémie. La confiance est la nouvelle monnaie d’engagement des clients et des employés, et chaque point de contact est une occasion de personnaliser la relation » estime Mark Foster, Senior Vice President, IBM Services and Global Business Services. « La force de Waeg en matière de services de conseil Salesforce sera essentielle pour créer des workflows intelligents qui permettront à nos clients de suivre l’évolution des besoins et des attentes des clients et des employés. »

Le marché mondial des services de conseil en CRM et en intégration de systèmes devrait atteindre près de 21 milliards de dollars d’ici 2024. Waeg va rejoindre l’activité Salesforce au sein d’IBM Global Business Services.