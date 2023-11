Le marché de l’hyperconvergence est en train de changer de visage. Dell l’a bien compris et lance, en collaboration avec Red Hat, une appliance OpenShift pour datacenters qui vient enrichir son portfolio « IT-as-a-service » Apex et décline les concepts hyperconvergés à la sauce containers.

L’hyperconvergence, concept qui visait à simplifier la gestion des datacenters en intégrant le stockage, le calcul et les réseaux sur une plate-forme unique bâtie pour manipuler des VMs à la tonne, traverse une période de transformation significative. Alors que les containers prennent le dessus sur les VMs, cette évolution est guidée par des orientations plus axées sur le cloud privé et Kubernetes prises par des acteurs clés tels que VMware et Nutanix. Autre signe de cette transformations, Cisco a récemment annoncé abandonner ses produits d’infrastructure hyperconvergée HyperFlex, lancés en 2016 et s’est rapproché de Nutanix. NetApp avait dès l’an dernier annoncé se focaliser plus sur Kubernetes que sur l’hyperconvergence.

C’est dans ce contexte que Dell Technologies, en collaboration avec Red Hat, annonce une nouvelle appliance conçue pour automatiser le déploiement d’OpenShift dans n’importe quel environnement de datacenter. Selon Caitlin Gordon, vice-présidente de la gestion des produits chez Dell, « cette offre est unique en son genre ».

L’appliance, baptisée Dell Apex Cloud Platform pour Red Hat OpenShift, fusionne le logiciel de gestion d’automatisation de Dell, les serveurs Dell PowerEdge et le stockage défini par logiciel de Dell avec la plateforme d’orchestration de conteneurs OpenShift de Red Hat (qui est une distribution vitaminée de Kubernetes par Red Hat). Cette intégration vise à surmonter un défi majeur pour les clients : mettre en place l’infrastructure nécessaire pour déployer l’orchestrateur OpenShift et accueillir la multiplicité des containers produits par les développeurs.

Fondamentalement, il s’agit de Red Hat OpenShift fonctionnant sur du métal nu avec le calcul, le stockage et l’automatisation de Dell combinés en une solution unique. En comparaison, le déploiement d’OpenShift sur du métal nu sans cette plateforme cloud Apex nécessiterait d’assembler chaque élément de la pile, processus qui peut prendre en moyenne 10 jours selon Dell. Avec la nouvelle plateforme cloud et l’automatisation intégrée, le temps de déploiement est réduit de 90%.

Selon Dell, une telle offre permet aux entreprises de se concentrer sur la création de nouvelles applications et la formation de modèles IA à même de transformer leur activité avec une approche agile de l’hyperconvergence et du paiement à l’usage. Cette appliance estampillée Apex est disponible en tant que service mais les clients peuvent aussi acheter le matériel directement et le logiciel sous forme d’abonnement.

Cette offre Apex autour d’OpenShift fait écho à celle lancée avec Microsoft en septembre dernier en appui sur Azure Stack. Elle souligne l’engagement de Dell à fournir des solutions intégrées et prêtes à l’emploi pour aider les organisations à naviguer dans les paysages IT de plus en plus complexes et aligner l’infrastructure IT sur une adoption rapide des stratégies cloud-native et IA.

