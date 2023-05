Dell Technologies annonce une mise à jour du logiciel Dell PowerStore, notamment intégré dans ses baies de milieu de gamme éponymes. Ces améliorations se concentrent sur quatre domaines clés : la cybersécurité, l’intégration avec le cloud, l’efficacité énergétique et le DevOps.

En ce qui concerne la cybersécurité, le logiciel embarqué permet maintenant de générer jusqu’à quatre fois plus de snapshots par système. Ces snapshots peuvent désormais être immuables et donc protégés contre toute modification ou suppression jusqu’à leur date d’expiration. Une authentification multi-facteurs a également été ajoutée pour renforcer l’accès aux fonctionnalités administrateur. Pour répondre plus rapidement aux menaces, les administrateurs peuvent désormais gérer l’accès (et autorisations des fichiers) directement à partir de PowerStore.

Dell a également intégré nativement PowerStore avec sa solution PowerProtect, qui a pour objectif de sauvegarder et de restaurer les applications et les données dans des environnements hybrides et multicloud. Les sauvegardes peuvent maintenant être configurées directement à partir de l’interface utilisateur PowerStore, et la technologie DD Boost de Dell permet une réduction allant jusqu’à 65:1 des volumes de données.

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les appliances PowerStore sont maintenant certifiées Energy Star, ce qui permet des gains supplémentaires d’efficacité énergétique pouvant atteindre 60%. Nathan Young, directeur informatique du bureau des archives du comté de Maricopa, témoigne de la réalité de ces gains énergétiques. Il explique ainsi que « Grâce à la technologie de compression de Dell PowerStore, nous avons réduit notre ancienne infrastructure de stockage NAS de 20 systèmes à 2, soit une réduction de 90 % de notre empreinte carbone. PowerStore a ainsi amélioré notre efficacité énergétique tout en nous permettant d’innover pour répondre aux demandes en constante évolution des administrés et aux attentes accrues de nos collaborateurs. »

Et pour optimiser les flux de travail DevOps, Dell a également renforcé l’intégration entre Ansible/Terraform et les modules de stockage Dell Container, ainsi que la prise en charge d’Ansible sur sa plate-forme de stockage hybride flexible Dell Unity XT. L’objectif est de faciliter le provisionnement du stockage.

En outre, Dell a amélioré d’autres outils de stockage software-driven. Dell PowerMax dispose maintenant d’un airgap natif pour une sécurité renforcée, Dell PowerFlex bénéficie d’une optimisation du protocole NVMe/TCP et de la sécurité, Dell ObjectScale offre des performances de stockage d’objets S3 plus rapides avec un déploiement et un support simplifiés, et Dell CloudIQ (le logiciel AIOps de Dell) étend ses analyses de performance et de capacité basées sur l’IA/ML à VMware.

Pour en savoir plus : Secure and Efficient Storage Is Simpler Than You Think | Dell USA

