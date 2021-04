Dell EMC annonce la version 2.0 de son OS PowerStore ainsi qu’une nouvelle baie d’entrée de gamme.

Dell EMC a entièrement renouvelé son catalogue de stockage milieu de gamme en mai 2020 en introduisant ses baies PowerStore. Des baies qui se démarquent par leur système PowerStore OS qui leur procure une bonne dose d’intelligence et de software defined storage ainsi qu’un fonctionnement universel mixant mode blocs, mode vVol (VMware) et mode fichiers (façon NAS).

Après un démarrage plutôt en douceur, « PowerStore est l’architecture qui connaît la plus forte croissance dans l’histoire de Dell », explique Jeff Boudreau, President and General manager, Infrastructure Solutions Group chez Dell Technologies. La conception unique de PowerStore, ses performances et ses capacités d’automatisation aident les entreprises à innover et rester compétitives. Les annonces d’aujourd’hui dévoilent une gamme PowerStore plus rapide et plus intelligente qui facilite la prise en main de la plateforme par tout type d’entreprises ».

Ainsi, depuis mai 2020, le constructeur aurait vendu plus de 400 Pétaoctets de stockage PowerStore dans le monde. Rappelons que ces baies proposent différentes fonctionnalités marquantes comme une réduction « always on » des données garantie de 4:1 (en mélangeant déduplication et compression) ainsi qu’une fonctionnalité « AppsOn » permettant l’exécution de Workloads directement sur la baie grâce à l’intégration d’un hyperviseur VMware ESXi!

Les baies PowerStore se démarquent également par l’intelligence embarquée dans PowerStore OS qui sait conseiller des déplacements de volumes ou de fichiers en fonction des workloads et de l’occupation des baies et aide les administrateurs à anticiper les défaillances mais sait aussi mettre en évidence les déviations de performances, les impacts des workloads, les vulnérabilités potentielles, etc.

Aujourd’hui, Dell EMC annonce la version 2.0 de son PowerStore OS et une nouvelle baie d’entrée de gamme, la PowerStore 500.

La version 2.0 du système apporte des gains notables en performance dont toutes les baies actuelles pourront profiter par simple mise à jour logicielle. Dell EMC annonce jusqu’à 25% d’opérations E/S (iOPS) supplémentaires.

Au-delà des performances accrues, PowerStore OS 2.0 permet d’étendre les avantages de NVMe à l’ensemble du datacenter en ajoutant l’option NVMe-FC (de NVMe sur Fibre Channel), qui nécessite là encore une simple mise à jour logicielle sans matériel supplémentaire.

Enfin la très originale fonctionnalité « AppsOn » (qui permet de faire tourner des VMs directement sur la baie) a été améliorée afin de permettre un fonctionnement « scale-out » en clusters (en combinant 4 baies PowerStore) avec possibilité de déplacer les workloads entre les baies ou de répartir les workloads intensifs (IA, etc.) sur le cluster.

Dernière amélioration notable, celle du tiering intelligent avec un stockage des métadonnées sur des mémoires Optane SCM tout en conservant les données sur les disques NVMe.

Toutes ces améliorations de PowerStore OS 2.0 se retrouvent d’origine dans la toute nouvelle baie d’entrée de gamme PowerStore 500. Celle-ci vient compléter la gamme par le bas et se démarque par l’absence de NVRAM et de support des baies d’extension (Scale-in). Délivré dans un format compact 2U, le PowerStore 500 offre toutes les intelligences et souplesses logicielles des autres baies PowerStore y compris la fonctionnalité AppsOn et le Scale-Out.

Selon Dell EMC, « la baie stocke jusqu’à 1,2 pétaoctet et est capable de gérer des charges de travail d’entreprise exigeantes, en prenant en charge jusqu’à 2,4 millions de transactions SQL par minute[7] et 1 500 postes de travail VDI par appliance ».

Bien ancré dans les tendances du moment et notamment celle du « hardware as a service », le PowerStore 500 sera également disponible via Flex On Demand, ce qui permet aux entreprises d’acquérir la technologie dont elles ont besoin avec des paiements qui s’adaptent à l’utilisation réelle.