Ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur informatique lance une gamme radicalement nouvelle de baies de stockage. Avec ses nouvelles unités de stockage PowerStore, Dell EMC renouvelle son milieu de gamme avec des baies qui s’annoncent 7 fois plus rapides, trois fois plus réactives (que les précédentes baies Unity 880XT) mais surtout plus intelligentes et évolutives.

VMware, Nutanix et autres acteurs de l’hyperconvergence aiment à penser que les baies de stockage sont une chose du passé. Mais la réalité est plus complexe et ces dernières sont encore bien loin de disparaître des datacenters. Cependant, la grande originalité des PowerStore est d’emprunter à l’hyperconvergence autant d’idées, de concepts et de technologies que celle-ci n’en a emprunté aux baies.

Une baie « Next Gen » et « Software Defined »

Ainsi, les nouvelles baies PowerStore sont pensées à la fois pour le scale-up et le scale-out, implémentent à la fois un fonctionnement en mode bloc (SAN) et en mode fichiers (NAS) et sont commercialisées avec un programme « pay per use » pour répondre aux pics d’activité. Première originalité notable, elles bénéficient d’un programme Anytime Upgrade qui garantit un « refresh » technologique gratuit des contrôleurs durant la durée de vie de la baie. Seconde originalité, elles permettent l’exécution de Workloads directement sur la baie (technologie AppsOn).

Du Full NVMe en Flash ou SCM

Dans leur conception même, ces nouvelles baies sont assez classiques : elles se présentent sous la forme de serveurs 2U dotées de deux contrôleurs « actif/actif » (pour aller plus loin qu’un simple failover) animés par des processeurs Intel Xeon accompagnés de disques SSD NVMe. Particularité, ces baies supportent aussi bien des disques Flash que des disques SCM (Storage Class Memory) Intel Optane, ce qui fait des PowerStore l’une des premières si ce n’est la première baie potentiellement « Full SCM ».

Un nouvel OS containerisé

La gamme PowerStore est animée par un nouveau système « PowerStore OS » que Dell assure être totalement nouveau. Les ingénieurs sont repartis de zéro pour imaginer un OS où toutes les fonctionnalités sont en réalité délivrées sous forme de containers. Ainsi la gestion en mode blocs et la gestion en mode fichiers de la baie sont assurées par des containers différents. De manière générale, toutes les fonctionnalités de la baie (synchronisations, compression, déduplication, etc.) sont présentées sous forme de services et concrétisées chacune par un container. Une architecture qui permet de gagner en souplesse, en évolutivité et en disponibilité de la baie lors des mises à jour.

Au passage, Dell garantit une réduction « always on » des données de « 4:1 » (en mélangeant déduplication et compression) contre « 3:1 » sur sa précédente génération de baies.

Bien sûr, les fonctionnalités de PowerStore OS (ou plus exactement de ses services containerisés) sont exposées sous forme d’API pour une intégration aisée aux principaux outils de supervision, orchestration et automatisation du marché tels que vRealize Orchestrator ou Ansible.

En outre, PowerStore OS permet une approche à la fois Scale Up (en ajoutant des tiroirs de disques) et Scale Out (en groupant jusqu’à 4 baies – donc 8 contrôleurs au sein d’un même cluster PowerStore).

De l’intelligence embarquée

PowerStore OS comporte surtout tout un volet d’intelligence et d’automatisations embarquées. L’intelligence sait ainsi suggérer des déplacements de volumes ou de fichiers en fonction des workloads et de l’occupation des baies. Et bien des opérations notamment de découverte d’ajout de disques et de ressources sont entièrement transparentes et automatisées. Le monitoring de l’infrastructure de stockage s’effectue via le portail CloudIQ. Boosté à l’IA, celui-ci met en évidence les déviations de performances, les impacts des workloads, les vulnérabilités potentielles et aide les administrateurs à anticiper les besoins et éviter les défaillances.

Des baies pensées pour le Datacenter et le Edge

Enfin, l’autre grande originalité, c’est AppsOn. Les baies peuvent être déployées de façon très classique avec le PowerStore OS tournant directement en bare-metal (gamme PowerStore T autorisant blocs et fichiers) ou avec un PowerStore OS embarqué dans une VM s’exécutant au-dessus de l’hyperviseur ESXi de VMware (gamme PowerStore X). Cette deuxième option, dénommée AppsOn, permet alors d’héberger d’autres VM directement dans la baie pour exécuter des Workloads au plus proche des données. Dans un tel contexte, la baie peut, par exemple, être déployée comme un équipement Edge autonome avec les traitements embarqués en son sein. Un système de QOS s’assure que la baie conserve bien 50% de la puissance disponible pour les besoins de PowerStore OS.

Disponibles dès maintenant, les nouvelles baies PowerStore constituent donc bien non seulement un remplacement aux gammes Unity, SC ou VNX existantes mais également une alternative à d’autres approches de modernisation des infrastructures. Proposées avec des options de consommation flexibles « à la demande » et un programme « Future-Proof » qui inclut des mises à jour en continu y compris des contrôleurs, elles enrichissent le panel d’options d’évolution et de consolidation à disposition des DSI.