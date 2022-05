Retour à Las Vegas en présentiel pour la grande conférence Dell Technologies. Voici les principales annonces à retenir de cet évènement Dell World 2022 qui s’est tenu la semaine dernière…

Sans surprise, il aura beaucoup été question de multicloud, de scénarios hybrides et d’Apex à l’occasion du Dell World 2022. Cette conférence a été l’occasion pour Dell de présenter un rafraîchissement de ses gammes de stockage, de dévoiler de nouveaux partenariats (notamment avec AWS, Azure et Snowflake) et de lancer une nouvelle offre « Apex as a Service » autour de la cybersécurité. Retour sur les grandes annonces du Dell World 2022…

Dell à l’ère Multicloud

« Le débat On-Prem / Off-Prem est clos » explique d’emblée Michael Dell en introduction de conférence. « Le futur est multicloud avec des workloads et des données qui circulent sans couture à travers le système d’information tout entier. Aujourd’hui 90% des clients ont déjà à la fois des environnements clouds privés et publics, et 75% d’entre eux utilisent 3 clouds différents ou plus. »

Et cette réalité dicte la stratégie de Dell comme l’illustrent les principales annonces de ce Dell World.

De la cybersécurité managée façon APEX.

APEX… Sous ce terme se cache une totale transformation du modèle Business de Dell en mode « consommation as a service » qui doit conduire à un modèle « everything as a service » où les entreprises sont facturées à l’usage et où l’infrastructure est essentiellement gérée directement par Dell et ses experts. APEX comportait différents volets : Data Storage Services, Cloud Services, Custom Solutions le tout chapeauté par une console unique APEX.

Un nouveau volet a été présenté au Dell World : APEX Cyber Recovery Services. Il s’agit de premiers services dédiés à la résilience cyber des entreprises. Pour Dell, l’univers multicloud est complexe et la sécurité cloud est un des pans les plus complexes qui soient. « Les ransomwares prolifèrent et sont l’ennemi public numéro. Une entreprise en est victime dans le monde toutes les 11 secondes. 79% des entreprises ont connu une attaque ransomware en 2021 » explique Dell. Ce service en abonnement protège les données dans une chambre forte isolée sur du matériel géré par Dell. Conçu pour aider les organisations à se remettre rapidement d’une cyberattaque, il comporte tout un plan d’accompagnement pour aider les entreprises à définir la bonne politique de protection des données et les stratégies de récupération adaptées.

Cette offre de restauration est complétée par deux autres volets clouds complémentaires :

Dell PowerProtect Cyber Recovery pour Microsoft Azure est une extension directe du service de cyber-restauration APEX vu ci-dessus mais permet de sécuriser un coffre-fort de données sur le cloud Azure tout en bénéficiant des fonctions de récupérations collaboratives des APEX Cyber Recovery Services.

CyberSense pour Dell PowerProtect Cyber Recovery for AWS vient compléter l’offre PowerProtect Cyber Recovery for AWS disponible depuis l’an dernier. Cette offre vient ajouter une couche d’intelligence au-dessus du service de cyber-restauration. Elle comporte des outils d’analyses dynamiques et des outils d’investigation à base de Machine Learning pour détecter et diagnostiquer les problèmes et attaques et pour accélérer la récupération des données.

Des nouveaux services, côté stockage

Sans véritable surprise, Dell a annoncé un « refresh » de ses gammes et services de stockage. Si l’on en croit le constructeur plus de 500 nouvelles fonctionnalités ont été ainsi insufflées à l’ensemble des services PowerStore, PowerMax et PowerFlex.

Dell met à jour ses appliances Full Flash « Dell PowerStore » avec des performances en hausse de 50% et des capacités en augmentation de 66%. Côté hardware on retiendra l’arrivée du support de NVMe-over-TCP. Mais c’est surtout le nouvel OS, PowerStore OS 3.0 qui retient l’attention. Outre des améliorations autour de la rétention au niveau fichier, une réplication native en mode fichiers fait son apparition ainsi qu’une plus forte intégration à Vmware pour booster la latence et la performance des vVols et accélérer la gestion des snapshots.

La gamme Dell PowerMax voit également ses baies dédiées au stockage critique hautement résilient s’enrichir du support de NVMe-over-TCP. La nouvelle version 10 du PowerMax OS conservent ses accointances avec les mainframes IBM (héritées de l’époque EMC) mais s’enrichit de nouvelles fonctionnalités de protection comme l’authentification multifacteur, le scan continu contre les ransomwares, le support des architectures Zero Trust. Selon Dell, ces baies peuvent évoluer pour atteindre les 65 millions de snapshots immuables par baie et atteindre une réduction des données de 4:1.

Enfin, l’infrastructure Software Defined « Dell PowerFlex » – unifiant stockage blocs et fichiers – propose de nouvelles fonctions de gestion avancée des containers et un support des principales distributions Kubernetes. PowerFlex s’oriente vers les opérations multicloud avec une prise en charge des blocs et des fichiers pour les plateformes d’orchestration de containers « on-premises » (Red Hat, Vmware, etc.) mais aussi cloud (AWS, Azure, Google).

Pour terminer, signalons que Dell est revenu sur son projet Alpine, annoncé en janvier dernier. Cette initiative veut apporter les services de stockage de Dell (aussi bien blocs, fichiers que objets) sur les clouds publics afin de permettre à ses clients de combiner les services et capacités de stockage de ses baies aux services de données des hyperscalers notamment pour tout ce qui est analyses et IA. L’idée est bien évidemment de simplifier le déplacement et la sécurisation des données dans un univers hybride et multicloud avec des interfaces et des API uniques.