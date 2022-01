Comme chaque vendredi, retrouvez votre rendez-vous qui analyse les temps forts de l’actualité de la semaine.

Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous accueille une nouvelle fois sur le plateau de votre rendez-vous hebdomadaire avec l’actualité IT.

Cette semaine a été notamment marquée par les résultats financiers des grandes entreprises américaines du secteur de la Tech. Ils sont les grands bénéficiaires de la crise pandémique alors qu’en parallèle d’autres innovateurs peinent à traverser la tempête à l’instar de Sigfox désormais en redressement judiciaire.

Nos observateurs commentent également les annonces de Microsoft autour de la première mise à jour significative de Windows 11 ainsi que sur les résultats d’une enquête sur les français et le Metaverse (le Buzz Word de ce début d’année).

   

En bref cette semaine

00:50 Des expériences nouvelles sur Windows 11

Microsoft va diffuser en février bien des améliorations expérimentées par les Windows Insiders depuis plusieurs mois. Des améliorations essentiellement cosmétiques, comme un nouveau media player, avec une nouveauté attendue : la compatibilité des apps Android.

05:35 Grosse faille sur les distros Linux

Une faille majeure sur l’utilitaire PolKit intégrée à Linux vient d’être révélée. Présente dans le système depuis 12 ans, elle touche toutes les distributions Linux.

07:40 Dell étend son offre Apex

Le « pay as a service » s’étend chez les constructeurs de matériels d’infrastructure on-prem. Ainsi, Dell renforce son offre Apex et annonce le projet Alpine pour du stockage sur tous les clouds.

10:35 Merck l’emporte sur son assureur après l’attaque par ransomware

Merck a vu 40.000 ordinateurs impactés par un ransomware et s’est retourné contre son cyberassureur qui refusait de prendre en compte cette attaque. Merck a obtenu gain de cause.

13:36 Un bon trimestre pour IBM

Délesté du poids de Kyndryl, IBM affiche sa plus forte croissance depuis dix ans…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

17:00 Les français et les métavers

Le buzz word marketing de ce début d’année est sans conteste « Metaverse ». Même si les lunettes VR pour le concrétiser sont loin d’être populaires et suffisamment confortables pour qu’on se plonge des heures durant dans les mondes collaboratifs virtuels. Et les français qu’en pensent-ils ? Une première étude fait le point…

A SUIVRE PROCHAINE

22:35 MWC 2022 – De 28 février au 3 mars

Le Mobile World Congress aura bien lieu en mode présentiel! Un retour très attendu à Barcelone pour l’univers de la téléphonie mobile et des smartphones.

LE COUP DE BLUES DE LA SEMAINE

24:10 Sigfox placé en redressement judiciaire

L’entreprise toulousaine pionnière de la connectivité de l’IIoT souffre de la crise pandémique. Au plus mal, elle a 6 mois pour trouver un repreneur…

