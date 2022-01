Dans un billet de blog, Microsoft confirme son intention de déployer dès février d’importantes améliorations à Windows 11. A commencer par la compatibilité, annoncée de longue date, avec les applications Android!

Panos Panay, le patron de la division Surface et Windows de Microsoft, a confirmé l’arrivée en février de nombreuses fonctionnalités venant enrichir l’expérience utilisateur de Windows 11. Celles-ci sont déjà expérimentées par les Windows Insiders depuis plusieurs semaines et vont donc être déployées à tous dès le mois prochain.

Microsoft n’a pas précisé si ces nouvelles expériences seraient livrées sous forme d’un « experience pack », autrement dit d’une mise à jour pour la version actuelle du système ou s’il s’agirait d’une vraie mise à jour de Windows 11.

Le support des Apps Android

La nouveauté la plus importante sera l’introduction d’une fonctionnalité très attendue depuis que Windows 11 avait été dévoilé en juin 2021 : le support officiel des Apps Android. Ce dernier fera bien partie de cette mise à jour de février mais sera affublé d’un libellé « Preview ». Pour l’instant, la fonctionnalité n’est accessible qu’aux Insiders nord-américains. Espérons que cette « preview » sera bien ouverte à tous.



Rappelons que le support des Apps Android est contraint par quelques limites. D’abord votre PC doit disposer d’au moins 8 Go de RAM. Ensuite, les applications seront diffusées au travers de l’Amazon App Store qui sera disponible sous Windows Store. Autrement dit, le Google Play Store et les services Google attachés ne seront pas directement disponibles sur cette émulation. Même si des hackers ont déjà trouvé non seulement comment installer n’importe quel fichier « APK » (executable Android) sans passer par Amazon Store et même comment installer Google Store sous Windows 11. Un tel support reste un hack non officiel et sera probablement surveillé de près, voire bloqué par Google qui, de son côté, prépare un support officiel des jeux Android sous Windows (un support déjà disponible en preview en Asie).

Un nouveau Media Player

Cette mise à jour de février devrait également moderniser certaines applications ancestrales de Windows qui n’avaient pas encore bénéficié d’un relooking. C’est vrai de Notepad (le Bloc-Notes Windows) et plus encore du Media Player.

En effet, une nouvelle app « Media Player » viendra remplacer non seulement l’ancien Media Player mais aussi l’app Groove Music qui n’a plus grand sens depuis la suppression du service de streaming éponyme. Vous ne perdrez toutefois aucune des playlists définies sous Groove, le nouveau Media Player en faisant automatiquement l’importation. À noter que l’application pourra également lire les vidéos.

Des améliorations cosmétiques

D’autres améliorations de l’interface de Windows 11 sont attendues pour février à commencer par l’apparition de l’icône permettant de « muter » le micro depuis la barre des tâches, une fonction qui facilite le partage des fenêtres depuis Teams ou encore le retour de l’affichage de la météo sur la barre des tâches.

On ne sait pas encore si d’autres améliorations actuellement déployées auprès des Windows Insiders (comme le nouveau Gestionnaire des Tâches, le nouvel écran Alt+Tab, les glisser-déposer sur la barre des tâches) seront également présentes dans cette mise à jour de février.

Microsoft n’a pas révélé le nombre d’utilisateurs de Windows 11. Mais dans son billet de Blog, l’éditeur confirme observer 1,4 milliard d’utilisateurs actifs sur Windows (10 & 11) par mois et précise que l’adoption de Windows 11 est actuellement deux fois plus rapide que celle de Windows 10 en son temps. À noter, qu’officiellement Microsoft affirmait dès 2018 l’existence de 1,5 milliard de PC Windows. Mais ce chiffre n’avait pas l’aspect « utilisateurs actifs mensuels » de la nouvelle donnée et intégrait toutes les versions de Windows (et donc les PC restés sous Windows XP et Windows 7). En avril 2021, Microsoft avait comptabilisé 1,3 milliard d’utilisateurs Windows 10.