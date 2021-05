Le Dell Technologies World qui s’est tenu cette semaine en virtuel marque le véritable lancement de l’initiative « Hardware as a Service » annoncée un an plus tôt. Voici ce qu’il faut en retenir.

« C’est une année d’humanité, une année d’humilité, une année de désespoir et d’inspiration » a lancé Michael Dell en ouverture de la conférence virtuelle Dell Technologies World. « Une année de perte et d’apprentissage sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons être dans le futur, et sur ce que nous pouvons construire ensemble ».

Avant d’ajouter, « je suis ici reconnaissant et fier de notre rôle dans le maintien de vos organisations et la livraison pour vos clients. Pour vos patients, vos étudiants et vos citoyens. Ensemble, nous avons évité un effondrement économique et sociétal complet, ce n’est pas une hyperbole. C’est ce que nous, les gens de la Tech, avons fait pour le monde depuis le début de la pandémie. C’est l’aboutissement de décennies de travail, combiné à une explosion d’innovations, de réinventions, de refontes, qui a été incroyable. La technologie n’est plus l’apanage de l’IT mais de toute l’organisation ».

Et en matière d’innovation et réinvention, la conférence Dell Technologies World 2021 a été surtout marquée par la concrétisation de « Project APEX », une initiative annoncée l’an dernier, et qui doit mener à une totale transformation du Business Model de Dell. APEX est le nouveau modèle de consommation « as a Service » de Dell qui permet aux entreprises clientes de disposer de composants d’infrastructure Dell EMC avec la même souplesse et agilité que des services cloud.

« La prochaine étape c’est le ‘everything-as-a-service’ (tout-comme-un-service). C’est un tout nouveau chapitre qui s’ouvre pour Dell Technologies. Nous avons un long historique de réinvention de l’entreprise. Ce n’est que la dernière version en date de cette histoire » a expliqué Michael Dell.

APEX… La réinvention de DELL

Dans les faits, l’offre APEX – désormais disponible partout – métamorphose la façon dont les entreprises mais aussi les partenaires achètent, vendent, déploient, gèrent et maintiennent le portfolio de produits d’infrastructure Dell. L’objectif est bien d’offrir toute la simplicité et l’agilité du Cloud en ne payant son infrastructure qu’à l’usage !

« En s’appuyant sur son expertise en matière d’IT as-a-Service, Dell Technologies APEX réduit la durée et la complexité de l’acquisition, de la gestion, de la maintenance et de l’entretien de l’infrastructure IT physique. Les clients peuvent ainsi faire évoluer leur IT en fonction de leurs besoins pour lancer de nouvelles applications ou projets et répondre aux évolutions de leurs organisations, via une console de gestion unique et gérée par Dell » explique le constructeur.

Avec APEX, l’infrastructure est conçue et gérée par Dell et ses partenaires. Les entreprises et organisations publiques peuvent déployer les ressources IT APEX en 14 jours et les faire évoluer en cinq jours seulement.

APEX comporte plusieurs volets :

* APEX Data Storage Services (déjà présenté et introduit en 2020) permet de fournir un stockage à la demande et as-a-Service avec une tarification transparente et des performances annoncées comme « sans équivalent dans le cloud public ». Les éléments de stockage sont déployés sur site, chez le client ou dans des espaces de colocation. Les entreprises peuvent choisir trois niveaux de performance de stockage en mode bloc et fichier pour répondre à leurs besoins. Des abonnements d’un ou trois ans sont disponibles, et la capacité débute à partir de 50 téraoctets et peut évoluer.

* APEX Cloud Services simplifie les déploiements de cloud hybride ou cloud privé. Selon Dell, l’offre se veut 86% plus rapide à déployer qu’un déploiement en interne. Avec APEX Hybrid Cloud et APEX Private Cloud, Dell Technologies propose ainsi des ressources intégrées de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation pour les applications traditionnelles et cloud natives.

* APEX Custom Solutions offre des options de consommation flexibles pour la quasi-totalité du portefeuille technologique de Dell. Parmi ces options, APEX Flex On Demand offre une expérience de paiement à l’usage sur l’ensemble de l’infrastructure. APEX Data Center Utility ajoute un niveau supplémentaire de flexibilité grâce à des services de mesure et de gestion personnalisés appliqués à l’ensemble du datacenter.

* La console APEX est un portail Web via lequel les utilisateurs bénéficient d’un accès complet au catalogue d’offres de Dell Technologies où ils peuvent configurer, s’abonner, gérer et ajuster leurs services Dell Technologies APEX. Elle facilite la gestion des dépenses technologiques grâce à une facturation simplifiée qui indique notamment la consommation IT mensuelle.

Un accord majeur avec Equinix

Dans la logique d’APEX et des principes de déploiements des ressources dans des datacenters de colocation, Dell avait besoin d’un partenaire international pour satisfaire à tout un ensemble de scénarios où les ressources n’ont pas à être déployées dans les propres datacenters des entreprises.

Dell annonce ainsi un accord avec Equinix, ses 220 datacenters à travers le monde et son écosystème de plus de 10 000 entreprises interconnectées via son réseau.

Grâce à ce partenariat, les services APEX seront disponibles dans les datacenters Equinix. Dell peut ainsi offrir à ses clients davantage d’options pour déployer leur infrastructure, tout en leur permettant de garder un contrôle de leurs données.

Dell gérera l’infrastructure dans le datacenter Equinix choisi par le client et consolidera les coûts de colocation sur une seule facture !

Et du Edge, partout…

Rappelant les chiffres du Gartner selon lesquels 75% des données seront traitées et analysées en dehors du datacenter en 2025, Michael Dell explique que « ces données seront générées dans le Edge. Pour transformer ces données en résultats, il faudra des analyses et des renseignements en temps réel. En fait, on estime que plus de 700 milliards de dollars en capex seront dépensés au cours de la prochaine décennie dans les infrastructures Edge ».

Pour servir ces besoins Dell Technologies a lancé une version Edge de sa plateforme Streaming Data Platform pour simplifier l’analyse de données à la périphérie.

Le constructeur a également annoncé une nouvelle architecture de référence à destination de l’industrie manufacturière : Dell Manufacturing Edge Reference Architecture with PTC. Intégrée à APEX Private Cloud, cette architecture spécialisée offre un framework Edge à haute-disponibilité permettant aux entreprises de virtualiser et contenir des applications, en éliminant la complexité et en gagnant du temps. « Les clients du secteur de l’industrie obtiennent une expérience Cloud cohérente et ne paient que pour ce qu’ils utilisent » explique l’éditeur.

Un mot sur les PC

Si la conférence a surtout tourné autour des infrastructures et d’APEX, les PC n’ont pas été totalement oubliés. Ces dernières semaines, le constructeur a renouvelé l’essentiel de ses gammes Inspiron, XPS et Latitude avec notamment l’introduction d’un nouveau « 2 en 1 » à clavier détachable, le Latitude 7320.

Alors que les ventes de PC ne sont jamais aussi bien portées en une décennie, Michael Dell n’oublie pas comment il a commencé. « Le PC est le dispositif le plus important du monde hybride… le PC est notre bouée de sauvetage » en ces temps pandémiques a-t-il rappelé. En 2020, Dell a vendu 142 827 PC par jour, soit 99 PC par minute, chaque jour. Mais, selon Michael Dell, trop de personnes dans le monde ne sont pas encore équipées. « Rien qu’aux États-Unis, il y a 10 millions d’étudiants sans PC. Il y a plus de 40 millions d’étudiants en Europe de l’Ouest sans PC. De plus en plus, il faut un ratio de un PC par personne pour être connecté dans le monde d’aujourd’hui. Il y a une énorme opportunité à saisir pour combler ce manque » a ainsi confirmé le CEO de Dell avant de se lancer dans un plaidoyer en faveur du télétravail et d’une conception plus flexible du travail.