Avec le temps, la gamme Inspiron ne cesse de gagner en finesse et en légèreté. Mais sa conception est également de plus en plus influencée par les préoccupations écologiques.

Dell rénove sa très populaire gamme d’ordinateurs portables Inspiron. Il ne s’agit pas là que d’un travail de modernisation des composants comme c’est parfois le cas, mais d’une réelle volonté de renouveler la gamme avec un redesign intégral… et réussi.

Car les nouveaux Inspiron sont effectivement très élégants avec leurs écrans quasiment sans bordure et leur design ultrafin. La qualité de fabrication évoque clairement celles des modèles Premium de la marque même si les appareils restent accessibles au plus grand monde.

Mais ils se démarquent aussi par des retouches sur l’expérience utilisateur et par une volonté affichée de prendre en compte les problématiques environnementales dans leur fabrication. Comme le rappelle le dernier rapport GreenIT.fr, les efforts du numérique doivent d’abord se concentrer sur les terminaux des utilisateurs et plus particulièrement sur leur fabrication car c’est là que l’impact sur l’environnement et le climat est le plus lourd.

Selon Dell, sur ses nouveaux Inspiron, 100 % des pièces peintes utilisent de la peinture à base d’eau à faible teneur en composés organiques volatils (COV). Le carton du packaging est fait à partir de papier recyclé à 100 %, tandis que les autres composants d’emballage comprennent jusqu’à 90 % de matériaux recyclés.

La gamme comporte de façon très classique des modèles 13 pouces (Inspiron 5310), 14 pouces (Inspiron 5410) et 15 pouces (Inspiron 5510) mais également un « 2 en 1 convertible » en format 14 pouces (Inspiron 7415) et un modèle « 16 Plus » (7610).

Tous ces appareils bénéficient d’une gestion avancée de l’énergie et d’une fonction ExpressCharge qui recharge 80% de la batterie en moins de 60 minutes. Malgré l’écran aux bordures ultrafines, ils intègrent une Webcam HD avec une fonction TNR (Temporal Noise Reduction) hardware pour optimiser la qualité des images en faible lumière.

Les machines 13, 14 et 15 pouces sont animées par des processeurs Intel Core Gen 11 avec GPU intégré Intel Iris Xe (sauf modèles Core i3) ou discrete GPU GeForce MX450.

Le modèle 14 pouces « 2 en un » est lui animé par un AMD Ryzen 7 (5700U).

Le modèle 16 pouces est équipé de processeurs Intel Core Gen 11 issus de la toute nouvelle « série H » ce qui leur permet notamment d’intégrer un port « Thunderbolt 4 » encore très rare sur les machines actuelles. Les différentes déclinaisons embarquent un GPU NVidia de génération RTX ou GTX, de quoi séduire les gamers et les graphistes 3D.

À noter que Dell met également à jour son fleuron, le XPS 13 avec la nouvelle génération 11 de processeurs Intel Core, des ports Thunderbolt 4 et surtout des écrans OLED au rendu spectaculaire.