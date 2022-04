Les expériences PC sont influencées par le matériel mais aussi par les logiciels embarqués. Inspiré par les pratiques du travail hybride, Dell renouvelle ses gammes en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer collaboration, sécurité et agilité en toutes occasions.

Chez Dell, comme chez Apple, hardware et logiciel forment un tout intimement lié : quelques innovations logicielles peuvent venir bouleverser l’expérience utilisateur du PC et la productivité de chacun.

Cherchant à pérenniser le futur du travail hybride, Dell ne s’est pas contenté d’intégrer les derniers composants Intel pour moderniser sa gamme et la mettre à l’heure des Intel Core de 12ème génération. Le fabricant a aussi soigné les outils logiciels fournis en standard avec ses nouvelles machines pour pousser plus loin les expériences hybrides et nomades.

Il introduit une nouvelle version de son application Dell Optimizer qui va désormais beaucoup plus loin dans l’optimisation des connexions et des expériences collaboratives.

Stabiliser et accélérer les connexions

C’est sans doute la fonction la plus originale et la plus surprenante. Dell Optimizer permet une connexion multi-réseaux simultanée : avec la fonction ExpressConnect il est possible d’utiliser simultanément la connexion WiFi 6E et la connexion Ethernet (ou d’utiliser deux connexions filaires, ou deux connexions sans fil) pour réduire la latence et améliorer les vitesses de transfert. Une fois activée, l’utilisateur constatera 3 fois moins de temps de buffering sur les vidéos, des taux de transferts améliorés de plus de 20% et une plus grande réactivité de toutes les applications connectées.

Discrétion et collaboration

Autre nouveauté, Dell Optimizer assure désormais une extinction automatique de l’écran lorsque l’utilisateur ne regarde pas l’écran afin de conserver la batterie (l’écran étant rallumé dès que l’utilisateur porte à nouveau le regard sur son PC).

Plus intéressant encore, Optimizer peut automatiquement assombrir l’écran lorsqu’il détecte une personne regardant par-dessus votre écran. Un moyen d’éviter les petits curieux sans passer par les désagréables filtres à coller sur son écran.

Dans un même ordre d’idée, Optimizer intègre une IA de traitement en temps réel du son pour éliminer les bruits parasites (de votre côté comme de celui de vos interlocuteurs) qui peuvent perturber votre communication ou votre vidéo-conférence.

 <

De nouveaux modèles agiles et mobiles

Ces nouvelles technologies sont intégrées en standard dans les nouvelles générations de PC Dell. Le constructeur met en effet ses gammes à jour pour les animer par des processeurs Intel Core de 12ème génération.

On retiendra notamment le tout nouveau Dell Latitude 7330 Ultralight, qui se veut le modèle 13,3 pouces professionnel le plus compact et le plus léger du marché avec ses 0,967 Kg. Il est animé par des Intel Core de 12ème génération jusqu’au Core i7 U15 vPro, le Wi-Fi 6E est en standard, la connectivité 5G est optionnelle et l’appareil bénéficie des nouvelles fonctionnalités de Dell Optimizer. La camera est Full HD avec un mécanisme de masquage pour éviter tout piratage. L’appareil embarque 32 Go de RAM et peut être doté d’un écran tactile. Il possède deux ports USB-C Thunderbolt 4.0 et un port USB 3.2 Gen 1.

Les nouveaux Dell Latitude 7430 et 7530 découvrent eux aussi les Intel Core i de 12 ème génération jusqu’au Core i7-P Series. Le modèle 14 pouces est décliné en version portable classique de 1,22 Kg et en version « 2 en 1 » avec écran tactile et support du stylet pour 1,35 Kg. La version écran 15 pouces pèse 1,54 Kg sur la balance. Là aussi Dell Optimizer apporte ses fonctionnalités avancées d’optimisation du réseau, de la détection de l’utilisateur et de l’amélioration des échanges sonores. On retrouve du WiFi 6E, 2 ports Thunderbolt 4.0 et un port USB 3.2 Gen 1.

Le nouveau Precision 5470 est une station de travail mobile 14 pouces que Dell définit comme « la plus compacte, la plus fine et la plus puissante du marché ». Elle est équipée de processeurs Intel Core i9 de 12ème génération, de 64 Go de mémoire DDR5, d’une capacité de stockage de 4 To et d’une carte graphique soit Intel Iris X (intégrée) soit d’une carte « discrete » NVIDIA RTX A1000. La bonne surprise ? Elle ne pèse que 1,48 Kg ce qui est très léger pour une station aussi puissante.