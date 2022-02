Google veut mettre son Chrome OS, le système des Chromebooks, entre toutes les mains. Il lance une version universelle bootable sur clé USB, histoire d’offrir une nouvelle vie à vos Macs et PCs vieillissants.

En décembre 2020, Google annonçait le rachat de la startup Neverware. L’entreprise proposait alors une distribution prête à l’emploi de Chromium OS, la version open source de Chrome OS. Elle voulait à l’époque proposer aux entreprises une solution simple pour recycler leurs vieux ordinateurs en terminaux VDI intelligents et plutôt doués pour le Web.

Depuis, Google s’était montré bien silencieux sur l’avenir qu’il comptait donner à cette technologie. Il est vrai que l’envol des ventes de Chromebooks en 2020 et 2021 ne justifiait probablement pas de sortir un produit qui pouvait leur faire concurrence.

Mais les choses sont un peu différentes en 2022. Les ventes de Chromebooks stagnent et les PC ont avec Windows 11 monopolisé l’attention des fabricants et des clients.

Le moment est donc bien choisi pour Google de venir semer la zizanie dans ce paysage et de jouer les troublions dans les jardins bien gardés de Microsoft et Apple tout en surfant sur la fibre « éco-responsable » des utilisateurs.

Bienvenue sur Chrome OS Flex

Google a annoncé cette semaine Chrome OS Flex ! Plus qu’un produit, cette version autonome de Chrome OS marque un virage stratégique pour le groupe qui compte bien populariser son système en dehors du marché éducatif sur lequel les Chromebooks sont essentiellement adoptés. L’idée est bien d’encourager un maximum d’utilisateurs mais aussi d’entreprises à travers le monde à mettre la main sur Chrome OS et explorer son potentiel.

Et le moment est particulièrement bien choisi… Avec Apple qui a renouvelé ses gammes pour adopter le processeur M1, les utilisateurs de cet univers s’interrogent sur quoi faire de leurs anciens MacBook sous Intel. Parallèlement, Microsoft a tellement restreint les spécifications minimales de Windows 11 (processeur très récent, chip TPM 2 intégré, 8 Go de RAM) que des millions de PC se retrouvent exclus d’une migration vers le nouveau système et les utilisateurs s’interrogent sur le devenir d’un matériel qui fonctionne encore parfaitement et dont ils ne voient pas l’intérêt de se départir.

Ces Mac et ses PC oubliés par Microsoft et Apple sont une fantastique opportunité pour Google qui propose à leurs utilisateurs de les transformer en Chromebooks en y installant Google ChromeOS Flex ! C’est d’autant plus facile que non seulement cette solution est gratuite mais elle est aussi installable sur une clé USB à partir de laquelle il suffit de démarrer pour découvrir le système, ses apps et son potentiel !

Chrome OS Flex : un support VDI pour les entreprises

Pour l’instant cette solution est en « Early Access », autrement dit en Preview. « Chrome OS Flex est un moyen gratuit et durable de moderniser les appareils que vous possédez déjà. Il est facile à déployer. Et il vous permet de découvrir ce qu’un système d’exploitation basé sur le cloud computing a à offrir » explique Google dans sa présentation.

Car avec Chrome OS Flex, Google ne vise pas que les internautes. Google vise aussi les entreprises. Car l’idée de départ de Neverware était effectivement excellente. Alors que le VDI est très répandu en entreprise, que son adoption s’est encore accélérée avec la crise pandémique et que parallèlement les offres DaaS se démocratisent, pouvoir exploiter les anciennes machines et prolonger leur durée de vie est devenu non seulement une stratégie viable mais également bénéfique au bilan RSE des entreprises. Google a développé pour les Chromebooks toute une panoplie de services de déploiement, de sécurisation et de pilotage qui sont compatibles avec Chrome OS Flex ! Et la disponibilité d’Office 365 et Google Workspace sous Chrome OS a aussi de quoi séduire sans compter le support de Windows 365 (l’offre DaaS de Microsoft). Chrome OS Flex a décidément plein d’atouts en mains pour attirer l’attention des DSI…