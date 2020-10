Les Chromebooks sont des machines connectées qui intéressent de plus en plus les entreprises pour leur autonomie et des risques de sécurité moindre par rapport aux PC. D’autant que les machines sont souvent plus accessibles.

Mais l’adoption de ces machines restent freinés par les besoins de compatibilité avec l’existant applicatif métier des entreprises généralement sous Windows.

Suite à un partenariat avec Google, Parallels lance cette semaine « Parallels Desktop » pour Chromebook Enterprise. Le mot « Enterprise » est ici clé puisque cette solution n’est effectivement disponible que pour la déclinaison professionnelle de ChromeOS.

Cette solution permet effectivement de faire fonctionner les applications Windows sous ChromeOS. Rappelons que « Parallels Desktop » est une des solutions historiques permettant de virtualiser Windows sous macOS.

Parallels Desktop permet d’exécuter un bureau Windows dans une fenêtre Chrome (avec adaptation automatique de la résolution du bureau Windows) ou d’afficher le bureau Windows en plein écran. Elle permet d’utiliser simultanément des applications ChromeOS et Windows, de réaliser des copier/coller entre les applications des deux environnements et d’utiliser des dossiers partagés entre les deux mondes. Par ailleurs, les applications Windows sous Parallels Desktop n’ont pas besoin que le Chromebook soit connecté à Internet pour fonctionner.

Les imprimantes disponibles dans Chrome OS peuvent être partagées avec Windows 10. Depuis l’environnement Windows 10 virtualisé, il est possible d’utiliser n’importe quelle imprimante (après avoir installé les drivers Windows correspondants).

Par ailleurs, la solution s’intègre à la console d’administration Google propre aux éditions « Enterprise » des Chromebooks : elle permet d’activer et désactiver Parallels Desktop pour certains utilisateurs, de déployer une image Windows Entreprise auprès de certains utilisateurs, de spécifier l’espace disque nécessaire au téléchargement et au fonctionnement de la machine virtuelle Windows, de désactiver la ligne de commande afin de gérer les machines virtuelles de certains utilisateurs, de contrôler l’activation des analyses anonymes.

Pour cette version 1.0, Parallels Desktop pour ChromeOS ne supporte pas le mode « Coherence » qui existe sur la version Mac et qui permet de n’afficher que les applications Windows (sans le bureau Windows) directement sur le bureau de l’OS natif comme s’ils s’agissaient d’applications natives. Toutefois Parallels travaille au portage de cette fonctionnalité clé pour une future évolution de sa solution de virtualisation pour Chromebooks.

Parallels Desktop nécessite un Chromebook à base d’Intel Core i5 ou Core i7 avec au minimum 16 Go de RAM et un disque SSD de 128 Go.