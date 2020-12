Le logiciel tiers qui transforme les vieux PC et vieux Mac en Chromebooks rejoint officiellement le giron Google.

CloudReady de Nerverware est une solution logicielle qui vise à déployer Chrome OS sur de vieux PC. S’appuyant essentiellement sur le Web et les Web Apps, Chrome OS est un système minimaliste et léger qui permet d’offrir une seconde aux vieux PC dès lors que les utilisateurs font un usage intensif des applications Web et bénéficient d’une connectivité permanente.

CloudReady est en réalité une distribution prête à l’emploi de Chromium OS, la version open source de ChromeOS. L’idée de départ était d’offrir aux entreprises un moyen simple de transformer leurs vieux PC en clients légers en s’appuyant à la fois sur le Web et les clients VDI disponibles sous Chrome.

Autrement dit CloudReady OS permet de transformer n’importe quel PC ou Mac en machine Chromebook non officielle. Dès lors, cette version n’offre pas la compatibilité avec Android et Google Play Store disponible sur les Chromebooks les plus récents.

Il suffit de télécharger l’installateur pour Windows et de disposer d’une clé USB de 8 ou 16 Go pour générer en quelques minutes une clé d’installation. Sur Linux ou Mac, il est possible de télécharger l’image ISO de CloudReady OS (d’une taille de 1,1 Go compressée) puis d’utiliser des utilitaires open source pour générer une telle clé. Il suffit alors de redémarrer la machine et de suivre la procédure d’installation pour obtenir une machine sous ChromeOS (l’ancien système est effacé par défaut mais il est possible avec une grande maîtrise technique de créer une machine multiboot).

Surfant sur les tendances « seconde main » et « nouvelle vie numérique », Google annonce avoir racheté Neverware et précise que CloudReady fait désormais partie intégrante du Chrome OS Team. À long terme, CloudReady deviendra une offre officielle de Google (ce qui devrait lui permettre d’intégrer Google Play Store et le support des apps Android) mais d’ici là, la solution continuera d’être distribuée telle quelle avec des mises à jour régulières.

CloudReady OS existe actuellement en trois versions : une version « Home » gratuite, une version « Education » (facturée 20$ par an et par appareil) et une version « Entreprise » (49$ par an et par appareil). Ces deux dernières versions bénéficient non seulement d’un support (à condition d’utiliser l’un des 350 modèles (Apple, Acer, Asus, Dell, ECS, HP, Lenovo, Toshiba, Zotac) mais surtout d’une console d’administration à distance du parc, en l’occurrence celle de Google Admin, la console officielle de Google pour administrer les Chromebooks.