Pendant que Microsoft tergiverse, annulant Windows 10X, Google peut se réjouir de voir ses Chromebooks grignoter des parts de marché dans l’univers des ordinateurs portables. Portées par le marché éducatif américain, les ventes continuent de battre des records.

Après avoir plus ou moins végété au niveau mondial durant 9 ans, les ventes de Chromebooks ont soudainement décollé avec la pandémie, boostées par la nécessité de trouver des équipements peu onéreux à des élèves et étudiants confinés chez eux.

Cette fois, c’est une nouvelle étude internationale signée StockApps.com qui le confirme. Sur les 12 derniers mois, les ventes ont progressé de 276%. 12 millions de Chromebooks ont été écoulés au premier trimestre 2021.

Deux acteurs émergent de ce nouveau marché : HP et Lenovo. À eux deux, ils totalisent 60% des ventes avec 7,5 millions d’unités vendues au premier trimestre : 4 millions d’unités pour HP et 3,5 pour Lenovo. Ils sont suivis par Acer (1,43 million d’unités vendues, soit une augmentation de 178% par rapport à Q1 2020) et par Dell (1 million d’unités, le double de l’an dernier).

Des chiffres qui confirment qu’il s’écoule désormais sur le marché plus de Chromebooks que de Mac portables. Les Chromebooks sont désormais en position de force et séduisent désormais au-delà du marché de leur marché traditionnel de l’éducation. Les entreprises aussi s’y intéressent de plus en plus.

De quoi rendre de plus en plus surprenant l’apparente absence de réaction de Microsoft. L’éditeur a tué dans l’œuf Windows 10X qui se voulait le concurrent direct de Google ChromeOS. Il doit dévoiler le 24 juin son nouveau Windows 11, et bien des observateurs attendent des éléments de réponse. Elles prendront peut-être la forme de machines ARM à bas coûts ou celle d’un Windows 11SE. Réponse dans quelques jours.