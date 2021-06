Que doit-on attendre de l’évènement dédié au futur de Windows organisé par Microsoft le 24 juin prochain ? Quelques pistes et beaucoup de questions…

« Très bientôt, nous dévoilerons la mise à jour de Windows la plus significative depuis plus d’une décennie ». C’est par ces mots assez énigmatiques que Satya Nadella avait « teasé » la prochaine mise à jour du système lors du keynote d’ouverture de la Build 2021.

La nouvelle est tombée hier soir : « Très bientôt » sera en réalité le 24 juin 2021 à 17H00 heure de Paris. Lors d’un évènement virtuel dédié, dévoilera « What’s next for Windows » (« Quelle prochaine étape pour Windows ? »).

Par un tweet, Yusuf Mehdi, corporate VP modern life chez Microsoft, en a rajouté une couche précisant « Je n’ai jamais été aussi excité par une nouvelle version de Windows depuis Windows 95… ». On appelle cela faire monter la pression…

Depuis l’officialisation de l’abandon de Windows 10X, beaucoup d’observateurs et d’utilisateurs s’interrogent sur le futur de Windows et les directions que l’éditeur veut lui faire prendre alors que les ventes de PC ont redécollé depuis le premier confinement après 10 ans de morosité. Windows a le vent en poupe et l’éditeur doit en profiter.

Interface utilisateur relookée, nouveau store, nouvelle barre des tâches, nouveau centre de notifications, retour des Widgets, nouvelles automatisations, nouvelles protections par containers… Les rumeurs sur le prochain Windows vont bon train.

Et Microsoft s’est mis toute seule la pression par les déclarations de ses dirigeants annonçant une mise à jour majeure. Au point que nombreux sont ceux à estimer que le prochain Windows ne sera pas « Windows 10 21H2 » mais carrément Windows 11.

Certains voient d’ailleurs, dans la mini animation de teasing accompagnant l’annonce, un message subliminal confirmant cette nouvelle numérotation qui va à l’opposé de ce qu’affirmait Terry Myerson (patron de la division Windows à l’époque) lors du lancement de Windows 10 en 2015 : « Windows 10 sera la dernière version de Windows ». À l’époque la formule signifiait que le système serait mis à jour très régulièrement (plusieurs fois par an) via un mécanisme dénommé « Windows as a Service » et ne connaîtrait donc plus de mises à jour majeures tous les 3 ans comme Microsoft le pratiquait jusque-là. Cependant, personne n’avait vraiment pris à la lettre cette formule marketing. Et c’est donc peut-être le bon moment de passer à Windows 11 surtout si les changements sont aussi marquants que semblent l’entendre les responsables de l’entreprise.

Dans sa keynote de la Build 2021, Satya Nadella a décrit cette mise à jour de Windows comme étant « une nouvelle plateforme innovante et ouverte à même de déverrouiller de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs ». Tout un programme.

Il n’y a donc plus qu’à attendre et espérer que Microsoft non seulement dévoilera des nouveautés à même d’améliorer la productivité et l’efficacité des utilisateurs Windows mais également annoncera son « Cloud PC » attendu de longue date, éclaircira quel avenir il entend donner à Windows on ARM, et enfin comment il compte contrer la montée en puissance des Chromebooks…

Réponses le 24 juin… Ici : Microsoft Windows Event – Watch the June 24 LIVE stream