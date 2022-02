Après une année 2020 quelque peu euphorique, le marché des tablettes et chromebooks a ralenti en 2021 et se révèle même en forte baisse au quatrième trimestre 2021.

Nous en parlions hier, Google voit dans de futures tablettes Android l’avenir de la micro-informatique. Mais il faudra réinventer le monde applicatif Android mais aussi le concept des tablettes. Car, comme nous l’évoquions et comme le montre la dernière étude de marché d’IDC, l’univers des tablettes n’est pas en grande forme.

Côté Chromebooks comme côté tablettes, l’année 2020 avec ses confinements pandémiques n’aura été qu’un rebond de courte durée pour ces machines, même si l’évolution des usages devrait continuer à les rendre attractives dans les mois et années à venir.

Les Chromebooks sont moins en vogue

Comme l’avaient anticipé les analystes, le marché des Chromebooks semble bien s’essouffler. Au dernier trimestre 2021, des mois pourtant marqués par les fêtes de fin d’années où les cadeaux numériques sont toujours très en vogue, les ventes de Chromebooks ont décliné de 64% pour atteindre les 4,8 millions d’unités écoulées. Selon IDC, la pénurie de composants est en bonne partie responsable de ce recul, les fabricants ayant préféré donner la priorité aux PC et tablettes Windows commercialisés à des prix plus élevés.

Dans le prolongement des effets pandémiques de 2020, les bonnes ventes du début d’année permettent tout de même au marché Chromebooks de progresser de 13% sur l’ensemble de l’année pour atteindre les 37 millions d’unités écoulées en 2021. Les ventes sont surtout portées par les marchés émergents, la stagnation étant particulièrement sensible sur les marchés américains et européens.

Le marché mondial des Chromebooks est dominé par HP (28% des parts) devant Lenovo (22%), Acer (17%), Dell (15%) et Samsung (9%).

Apple domine l’univers des tablettes

Parallèlement, le marché des tablettes a lui aussi souffert en cette fin d’année 2021 reculant de 12%. 46 millions d’unités ont tout de même été écoulées durant le dernier trimestre. Et sur l’ensemble de l’année, le marché est finalement en progression de 3,2% grâce à de bonnes ventes en début 2021. 169 millions de tablettes ont été vendues sur l’année 2021.

Toutefois cette baisse de fin d’année ne semble pas inquiéter les analystes d’IDC. Selon eux, le format reste bien adapté à l’apprentissage virtuel, à la consommation de média et à certaines tâches de télétravail, des activités qui vont demeurer essentielles dans les années à venir. IDC prévoit ainsi que les ventes de tablettes demeureront au-dessus de leurs seuils prépandémiques.

Apple domine bien évidemment le marché mondial des tablettes avec 34% de parts de marché. Le second n’est autre que Samsung mais ce dernier semble déjà bien loin avec ses 18%. Lenovo et Amazon sont à égalité avec 10% de parts de marché. Huawei clôture le Top 5 avec 6% (mais avec des ventes en chute libre de 32%, l’entreprise étant toujours très affectée par son bannissement US et son impossibilité d’accéder aux technologies américaines) .