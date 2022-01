Le moins que l’on puisse dire, c’est que le marché des tablettes et la stratégie de Google sont assez illisibles. Et pourtant, l’éditeur américain y voit le futur de la micro…

En matière de tablettes, Google a plusieurs fois changé de cap, faisant tour à tour la promotion d’Android, puis celle de Chrome OS, puis celle de l’expérimental Fuchsia sans montrer non plus un intérêt débordant pour ce marché puisque l’éditeur n’a jamais produit de tablettes sous son nom contrairement aux smartphones avec sa gamme Pixel.

D’autant que le marché des tablettes qui a connu une vive explosion au début des années 2010 (le premier iPad a été lancé en avril 2010) a rapidement stagné ensuite. L’année 2020 avec ses confinements pandémiques avait contribué à un regain momentané du marché. Regain qui ne s’est pas confirmé en 2021. D’ailleurs, dans les résultats astronomiques d’Apple au dernier trimestre, la seule division orientée à la baisse était celle de l’iPad.

Pourtant, plusieurs signes tendent à montrer que Google se réintéresserait aux tablettes et plus particulièrement aux tablettes Android. Ainsi, l’un des créateurs d’Android, Rich Miner, porte officiellement le titre de « CTO Android Tablets », laissant penser que l’éditeur américain a créé une division pour ce format. Par ailleurs, Google a récemment annoncé Android 12L, une version spéciale d’Android conçue pour les écrans « Larges » autrement dit les smartphones pliables (qui ressemblent à des tablettes une fois dépliés) et les tablettes.

Nouveau signe d’un regain d’intérêt, le site 9to5Google a repéré sur le site de l’éditeur une offre d’emploi pour un ingénieur logiciel « tablettes » dans laquelle Google explique « Android est l’une des plates-formes informatiques dont la croissance est la plus rapide. Nous pensons que l’avenir de l’informatique s’oriente vers des tablettes plus puissantes et plus performantes. Nous nous efforçons d’ouvrir le prochain chapitre de l’informatique en créant des expériences « héros » qui ouvrent de nouvelles façons d’être productif et créatif ».

Voilà un étrange optimisme de Google pour un marché qui ne l’a pas passionné jusqu’ici. Et il va y avoir du boulot ! Certes des constructeurs comme Samsung, Lenovo, Huawei ou Xiaomi ont produit des tablettes Android plutôt réussies et agiles. Mais la plupart des Apps Android sont développées avec les smartphones en ligne de mire et sont rarement optimales sur une tablette. Et l’ergonomie du système gagnerait à être enrichie pour offrir des expériences plus multitâches et sophistiquées.

De même qu’Apple a été obligé de scinder iOS en deux versions différentes (iOS et iPadOS) à un moment, Google semble ressentir le même besoin d’où l’apparition d’Android 12L. Mais il faudra aussi embarquer les développeurs pour vraiment adapter les Apps à des expériences élargies si l’éditeur veut imposer les tablettes Android comme l’appareil du futur de la créativité et de la productivité.

Reste à savoir quelle vision d’avenir Google a pour ses « Android Tablets ». Est-ce que sa vision est davantage celle de smartphones pliables dont l’ergonomie est plus proche de la tablette que du smartphone ? Ou est-ce que sa vision se tourne davantage vers des « 2 en 1 » façon Surface ou iPad Pro ? Le format tablette classique ne semble plus suffire à enthousiasmer les foules.

L’avenir nous le dira.