124 milliards de dollars de chiffre d’affaires en un seul trimestre pour 34,6 milliards de dollars de bénéfices. Apple reste très lié aux ventes d’iPhones, mais sa division services monte en flèche.

Apple a brièvement franchi la barre invraisemblable des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en janvier. Mais ses résultats pour le dernier trimestre 2021 sont eux aussi assez… lunaires.

Pour preuve, l’entreprise affiche sur les trois derniers mois de 2021 un chiffre d’affaires record de 124 milliards de dollars. C’est plus du double du CA de Microsoft et plus élevé que les CA de Microsoft et Google combinés. Les bénéfices s’élèvent à 34,6 milliards de dollars.

Bien sûr, l’essentiel de ce business provient toujours de la même division : celle de l’iPhone. Pourtant, celle-ci ne représente plus que 58% des revenus avec un CA de 71,6 milliards de dollars ! Oui, le chiffre d’affaires trimestriel de la seule division iPhone est supérieur au chiffre d’affaires de l’intégralité de Microsoft (51,7 milliards de dollars)!

La seconde source de revenus d’Apple est celle des services (iTunes, Apple TV+, iCloud, etc.). Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 19,5 milliards de dollars en augmentation de 24% (par rapport à Q4 2020), c’est aussi sa division la plus rentable du groupe.

Les montres et accessoires pour la maison ont rapporté un CA de 14,7 milliards de dollars (en augmentation de 13,3%). La division Mac bondit de 25% portée par les nouveaux modèles à base de processeurs M1, M1 Pro et M1 Max avec un CA de 10,85 milliards de dollars. La seule division orientée à la baisse est celle de l’iPad qui rétrocède 14% pour plafonner à 7,2 milliards de dollars.