Avec le temps, Apple a été amené à décliner une version d’iOS différente pour ses smartphones et ses tablettes. Aujourd’hui, Google est contraint d’en faire de même, la multiplication des smartphones à écran double ou pliable imposant de revisiter l’ergonomie du système.

Cette semaine, Google a dévoilé une nouvelle édition d’Android 12 dénommée « Android 12L »… « L » pour Large… Écran large…

Aucun doute, les tablettes à écran 10 pouces et plus mais plus encore les smartphones à double écran (comme Microsoft Surface Duo 2) et les smartphones à écran pliables (façon Samsung Flip ou Fold) imposent de nouvelles gestuelles et des ajustements ergonomiques qui n’ont pas de sens sur un smartphone classique mais se révèlent vite indispensables au quotidien sur ces appareils à l’affichage plus étendu.

Il y a quelques années déjà, Apple en était arrivé à la même conclusion et avait décidé de produire une version spéciale d’iOS pour ses iPad, dénommée iPadOS.

Aujourd’hui Google en arrive aux mêmes déductions. « Les grands écrans ont connu un élan incroyable : une croissance de 92 pour cent d’année en année dans ChromeOS et une croissance de 20% l’an dernier sur les smartphones. S’y ajoute une croissance multipliée par 2,5 dans les ventes de pliables, le facteur de forme le plus récent et le plus innovant » rappelle le vice-président de Google Sagar Kamdar. « Dans l’ensemble, ceux-ci représentent plus de 250 millions d’appareils Android à grand écran. »

C’est pourquoi Google a annoncé cette semaine « Android 12L » pour ces appareils à grand écran. Disponible dès maintenant en « preview développeur », le système devrait être officiellement introduit en début d’année prochaine. Google veut y apporter des innovations ergonomiques spécifiques mais également ajuster le comportement multitâche du système pour faciliter l’utilisation conjointe de plusieurs applications. L’OS va ainsi intégrer des fonctionnalités qui rappellent par exemple le SnapLayout de Windows pour afficher des applications côte à côte ou encore une présentation bicolonne des paramètres du système. Il introduira aussi une nouvelle barre des tâches. Enfin, Android 12L va introduire la notion de multifenêtrage.

Google invite les développeurs à retravailler dès maintenant leurs applications pour supporter ces nouvelles fonctionnalités et astuces ergonomiques. Et c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’appareils comme Surface Duo ou Samsung Fold (si jamais ces appareils bénéficient un jour d’une mise à jour 12L). Mais c’est aussi une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11 : en effet, le support des apps Android arrive dans les prochains mois (il est déjà en Preview) et les applications repensées pour Android 12L y fonctionneront d’autant mieux qu’elles seront déjà adaptées au multifenêtrage.

