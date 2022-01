Les ventes de PC continuent de défier toutes les prédictions. Porté par le télétravail et le besoin d’équipement des étudiants, il s’est vendu 340 millions d’unités en 2021. Un chiffre totalement inimaginable il y a encore deux ans, avant la pandémie et la redécouverte de l’utilité des PC…

Porté par la pandémie, le confinement et le télétravail, le marché avait connu en 2020 un étonnant retour à la croissance en écoulant plus de 300 millions de PC, avec une croissance jamais vue depuis 2008. Les analystes redoutaient cependant une embellie de courte durée, notamment en raison de la pénurie de composants. Ils se sont trompés.

Malgré cette pénurie, les ventes de PC en 2021 ont connu un nouveau record : selon Gartner, Canalys et IDC, il s’est vendu au moins 340 millions de PC en 2021 ! Il faut remonter à 2012 pour retrouver autant d’unités écoulées en une année.

Gartner annonce 339,8 millions d’unités en 2021, soit une croissance de 9,9% par rapport à 2020.

Canalys annonce 341 millions d’unités vendues en 2021, soit une croissance de 15% par rapport à 2020.

IDC annonce 348,8 millions d’unités et une croissance de 14,8% par rapport à 2020.

Les différences entre ces 3 observatoires du marché sont liées à leur perception des marchés internationaux, à leurs estimations de ventes du mois de décembre (Gartner voit un marché en décroissance de 1% au quatrième trimestre, alors que Canalys et IDC voient un marché en croissance de 1% sur ce dernier trimestre) et aux types de PC comptabilisés (certains n’incluent pas les appareils comme les tablettes Surface et iPad Pro alors que d’autres le font).

Et pourtant, la pénurie n’a pas aidé…

« Le fait que le marché affiche une croissance à deux chiffres sur une année 2020 impressionnante, malgré les constantes contraintes d’approvisionnement, en dit long sur la vigueur de la demande de PC au cours des 12 derniers mois » estime Ishan Dutt, Senior Analyst chez Canalys. « Les PC sont désormais entre les mains des jeunes étudiants et des membres plus âgés de la famille, tandis que la possession de deux PC ou plus par personne est devenue plus courante sur les marchés développés ».

Cette progression du nombre d’unités écoulées est principalement due à une proportion plus importante qu’à l’accoutumée de PC venant s’ajouter au parc plutôt qu’aux remplacements d’appareils vieillissants.

« Un environnement logistique difficile, associé à des pénuries continues du côté de l’offre… Autant dire que le marché des PC aurait pu être encore plus dynamique qu’il ne l’a été en 2021 », explique de son côté Tom Mainelli, vice-président Device and Consumer Research chez IDC. « Nous avons clôturé l’année avec de nombreux acheteurs qui attendent toujours l’expédition de leurs commandes de PC ».

Les Chromebooks en perte de vitesse…

Gartner exprime toutefois un petit bémol. Pour Mitako Kitagawa, Research Director chez Gartner, le ralentissement des ventes au quatrième trimestre n’est pas anodin. Il serait d’ailleurs principalement lié aux Chromebooks. « Une forte baisse du marché américain des PC, causée par les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et l’effondrement de la demande pour les Chromebooks, est à l’origine du ralentissement au quatrième trimestre 2021. Cela signifie probablement la fin de la croissance massive et inattendue de la demande de PC déclenchée par la pandémie » affirme Mitako Kitagawa.

Il ajoute cependant que « les volumes annuels de livraisons de PC ne devraient pas retomber aux niveaux prépandémiques avant au moins 2 ou 3 ans ! »

On notera que ce ralentissement des ventes de Chromebooks après une année 2020 exceptionnelle n’est pas forcément une surprise. IDC avait anticipé une forte décroissance post-pandémique mais en 2022! En juin dernier, l’analyste s’attendait à une croissance de 33% en 2021. Mais, apparemment, ces prévisions étaient très optimistes. La réalité du marché est plus complexe et les machines Google ont encore du mal à séduire hors des circuits éducatifs.

Le grand gagnant 2021 est Lenovo qui termine en 1ère place du classement mondial avec entre 82 et 84 millions d’unités écoulées.

HP conserve la seconde place mais connaît la plus faible progression du Top 5 : Avec environ 9%, il est le seul à ne pas afficher une croissance à deux chiffres.

La troisième place est attribuée à Dell qui réalise une excellente année avec une croissance de plus de 17%. Le constructeur a écoulé plus de 59 millions d’unités.

Apple maintient sa quatrième place. Le lancement des MacBook en processeur M1 est un total succès. Le constructeur connaît ainsi une croissance annuelle de plus de 28% ! Plus de 28 millions de Mac ont été écoulés en 2021. C’est le constructeur qui connaît la plus forte croissance du Top 5.

Mais il est talonné par Acer. Si les analystes s’accordent à lui accorder 24 millions d’unités écoulées, leur calcul de croissance annuelle varie de 8,3% à 21,8% démontrant un manque de précision sur les unités réellement écoulées en 2020.

Asus n’arrive qu’en 6ème position preuve que le constructeur pourtant très innovateur a encore du mal à s’imposer notamment dans les entreprises malgré le lancement (certes en pleine pandémie) de sa marque Asus Business. Avec plus de 21 millions de machines écoulées et une croissance de 21,3% il n’est cependant pas loin de rattraper Acer et Apple.

Côté catégorie d’appareils, selon Canalys, les notebooks et Workstations portables continuent de largement dominer le marché avec 275 millions d’unités vendues, un marché en croissance de 16%. Le marché des PC de bureaux, des Workstations et des PC de gamers est lui en croissance de 7% (principalement porté par les machines de gamers) avec 66 millions d’unités écoulées en 2021.

