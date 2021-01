Dell parle de renaissance… Reuters de « résurgence »… Le marché du PC a, en 2020, connu sa plus belle année depuis… 2008 ! Une conséquence directe de la crise pandémique et du confinement…

Selon Canalys, il s’est vendu 458 millions d’ordinateurs et tablettes en 2020, dont 301 millions d’ordinateurs portables et de PC de bureau, une augmentation de 13% par rapport à 2019.

Une croissance à deux chiffres pour les PC ! Qui l’eût cru il y a encore deux ans ?

En baisse ininterrompue depuis 2011, le marché des PC avait connu en 2019 un premier rebond affichant une croissance inattendue de l’ordre de 2%, en grande partie animée par l’arrêt du support de Windows 7 qui avait poussé les entreprises à moderniser leur parc.

La crise pandémique et le confinement sont venus accélérer cette renaissance. Le premier trimestre 2020 avait pourtant démarré sous les plus mauvais auspices avec un déclin record de 12%, victime de la paralysie de la supply chain chinoise. Mais le confinement des collaborateurs et des étudiants américains et européens a bouleversé les prédictions. Les foyers sont venus à se rééquiper pour s’assurer que chaque enfant disposait des moyens d’étudier en ligne. Les entreprises ont équipé leurs collaborateurs de PC portables pour télétravailler. Et bien des foyers ont renouvelé un équipement informatique qui prenait la poussière dans un coin pour communiquer et travailler.

La croissance est évidemment principalement portée par les ordinateurs portables mais les ventes de tablettes sont également en forte augmentation alors qu’elles stagnaient ces dernières années.

Les USA et l’Europe sont les deux régions qui ont le plus contribué à ce décollage des ventes de PC et tablettes en 2020. Elles seront aussi les principales animatrices de ce marché en 2021, avec une croissance qui devrait se poursuivre de l’ordre de 3% selon Canalys. En effet, ces deux régions seront probablement les plus marquées par la transformation du travail et un télétravail partiel grandement accepté.

Le marché 2021 sera à surveiller de près, porté par de nouvelles technologies comme la 5G et l’émancipation de l’architecture ARM chez Apple comme chez Windows ainsi que par l’arrivée des machines bon marché « Windows 10X » destinées à concurrencer les Chromebooks.

Une autre technologie pourrait cependant venir perturber les ventes physiques : la démocratisation des offres DaaS (Desktop as a Service) ainsi que l’arrivée des offres « Cloud PC » chez Microsoft.